IBGE abre seleção com vagas para São Carlos; salários chegam a R$ 3,3 mil

Recenseadores do IBGE - Crédito: divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura de dois Processos Seletivos Simplificados para contratação temporária em pesquisas econômicas e sociodemográficas, com vagas disponíveis para a cidade de São Carlos . Os editais Nº 4/2025 e Nº 5/2025 foram publicados no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (19).

» EDITAL Nº 04/2025 - Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM)

» EDITAL Nº 05/2025 - Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ)

Ao todo, são 9.590 vagas, distribuídas em duas funções:

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM)

8.480 vagas no país, incluindo oportunidades para São Carlos.

Salário: R$ 2.676,24

Requisitos e atividades: coleta de dados domiciliares e em estabelecimentos, apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, alimentação de sistemas e elaboração de relatórios.

Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ)

1.110 vagas, com oferta também para São Carlos.

Salário: R$ 3.379

Requisitos e atividades: planejamento e gestão de equipes, supervisão da coleta e da qualidade dos dados, análise de questionários e produção de relatórios.

Exigência obrigatória: CNH categoria B válida.

Reserva de vagas e benefícios

Ambas as seleções seguem percentuais para cotas destinadas a pretos e pardos (25%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas com deficiência (5%). Além da remuneração mensal, os contratados terão Auxílio Alimentação de R$ 1.175, Auxílio Transporte, Auxílio Pré-Escolar, férias e 13º salário proporcionais.

Prova e inscrições

A seleção contará com prova objetiva aplicada em São Carlos e nos municípios com vagas, com data prevista para 22 de fevereiro de 2026, sob responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As inscrições seguem até 11 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV. A taxa custa R$ 38,50, com pagamento via Guia de Recolhimento da União (GRU).

