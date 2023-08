Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/08) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Você se expressa de maneira divertida e seu senso de humor é saudável hoje em dia, querido Áries. As ideias fluem muito bem e suas conversas são compreendidas. É menos provável que você coloque o pé na boca, e os trânsitos agora tendem a aumentar sua vida romântica e social e o poder de se comunicar de maneira agradável. Romance, relações sociais, conforto e finanças estarão em destaque e em bom estado com Mercúrio na sua quinta casa solar até o dia 28. Abordar as pessoas e os problemas de maneira descontraída funciona a seu favor agora. Hoje, você está especialmente motivado a fazer melhorias relacionadas a compartilhar-se com os outros de forma mais espontânea, e também está na posição de dedicar mais tempo à sua vida para fazer o que ama. Energia favorável para pensar e compartilhar está com você hoje.

Touro

A mudança da Lua para sua segunda casa solar hoje destaca seu desejo de se estabelecer e se proteger, querido Touro. Combina bem com Mercúrio em seu setor doméstico e familiar. Pensamentos e conversas geralmente se voltam para memórias, infância, lar, segurança financeira, atividades domésticas, artesanato e assuntos pessoais durante este ciclo de Mercúrio que está com você por mais duas semanas. Você está em uma boa posição para trabalhar fora de casa ou em áreas relacionadas ao lar. É também um período razoável para pesquisar, escrever, encontrar ideias e discutir questões domésticas e de vizinhança. O dia de hoje é forte para trazer mais harmonia e prazer à sua vida pessoal. As conversas ajudam a preencher os detalhes que faltam nos dias anteriores. Você também pode se sentir inspirado a trabalhar mais ou se esforçar um pouco mais para atingir uma meta de saúde.

Gêmeos

Com o atual ciclo de Mercúrio até o dia 28, querido Gêmeos, você está em uma excelente posição para fazer avaliações e obter clareza mental. Esse trânsito incentiva o alcance, a aquisição de novos interesses e habilidades e o compartilhamento de ideias. Você pode ter mais contato com colegas de classe, irmãos e até vizinhos durante esse período. Pode haver notícias ou fofocas exclusivas, muita coleta de informações, uma sensação de conexão ou sensação de controle de seus assuntos diários, recados especiais ou maior envolvimento com irmãos ou a vizinhança. A Lua entra em seu signo hoje e você está procurando saídas para expressar e abraçar seus sentimentos, o que também pode surpreendê-lo agora. As conversas podem ser criativas, inspirando você a se sentir mais esperançoso e compreendido, ou podem gerar uma ideia interessante.

Câncer

Você está em um ciclo forte para colocar alguns de seus sonhos em movimento, querido Câncer, ou concretizar uma ideia com detalhes práticos para torná-la mais viável ou comercializável. Você estará trazendo mais atenção e inteligência para assuntos relacionados a finanças, valores, posses e segurança ou conforto até o dia 28. Estas também são preocupações neste momento. Você está obtendo informações úteis e práticas, principalmente porque esse é o tipo de informação que você mais procura. Hoje é ótimo para a sensação de que você realizou algo que vale a pena. Você também pode experimentar um forte desejo de conforto, prazer e aconchego. É um bom momento para expandir seu pensamento em negócios e linhas financeiras, especialmente. Você está inclinado a compartilhar e discutir ideias com pessoas próximas a você, e isso pode ser uma coisa positiva e frutífera.

Leão

A Lua se move para o topo do seu mapa solar hoje, querido Leão, e se harmoniza com Mercúrio em seu signo hoje. Durante este ciclo atual de Mercúrio (até dia 28), pode haver momentos em que você fala antes de si mesmo e pode querer ficar atento para fazer declarações nas quais não pensou. Caso contrário, é um ótimo momento para se sentir mais no controle de seus pensamentos e decisões. Identificar-se com um amigo, projeto de estimação ou causa pode ser muito importante. Você tem mais impacto do que o normal em um nível pessoal hoje, e seu coração está com seus amigos ou sonhos e desejos acalentados. Seu lado idealista está vivo e bem. É um bom momento para assumir novos interesses ou até mesmo um avanço no aprendizado. Você pode estar entusiasmado com uma ideia ou um determinado assunto de estudo.

Virgem

Sua intuição desempenha um papel mais proeminente do que o normal em suas decisões em seu atual ciclo de Mercúrio, querido Virgem. Pode haver alguns desafios para se concentrar e se concentrar em assuntos mundanos durante este ciclo que dura até o dia 28, principalmente porque você está mais interessado em pensar sobre padrões, sutilezas e questões emocionais. Você está olhando para o passado de uma nova perspectiva e prestando mais atenção à sua vida privada. A Lua se move para o seu setor de trabalho e saúde e, embora sua vida social esteja em boas condições hoje, você também está com vontade de se esforçar para o trabalho ou tarefas e deveres que o ajudem a melhorar sua vida diária . Um estudo ou pesquisa silenciosa pode produzir as respostas de que você precisa. Você pode gostar muito de dar carinho e carinho às suas atividades. Concentrar-se em algo absorvente pode melhorar seu humor.

Libra

Você está colocando mais fé em seus amigos e redes hoje, querido Libra, mas também em um sentido geral este mês. Você pode chegar a uma perspectiva mais positiva sobre uma determinada pessoa ou problema. É um bom momento para aprender e ensinar ou orientar casualmente. Um entendimento secreto ou emocional pode ligar você a alguém agora. A Lua entra no seu setor de aventura hoje, encorajando você a ampliar seus horizontes e olhar para frente com mais otimismo. Os trânsitos agora encorajam a ter novas visões do seu futuro que o motivam e inspiram. O apoio de amigos ou notícias e dicas recebidas podem ser importantes. Geralmente é um bom momento para se comunicar com apelo e comunicar sua mensagem sem problemas.

Escorpião

A Lua se move para o seu setor social por alguns dias, querido Escorpião, e muitas vezes você pode se perder, perdido em seus sentimentos. Seus sentimentos parecem ser um pouco mais profundos do que o normal. A Lua se harmoniza com Mercúrio hoje, que atualmente está em trânsito em seu setor de responsabilidades e reputação até o dia 28. Sua inteligência pode se destacar nas próximas semanas ou você pode obter reconhecimento por suas ideias e métodos. Pode ser um bom momento para melhorar sua reputação, aprender coisas que o ajudarão em sua carreira e discutir planos para o futuro ou metas de longo prazo. Particularmente hoje, você está mais ciente do sentimento público e do que os outros pensam de você ao tomar decisões. Você pode ser persuasivo e charmoso. Você pode facilmente se colocar em uma luz favorável e os negócios podem se beneficiar como resultado.

Sagitário

Você procura outros, e eles procuram você com Mercúrio em seu setor de parceria por mais duas semanas, querido Sagitário. Os amigos estão mais disponíveis e você pode tratar um parceiro mais como um amigo agora. Sua capacidade de ver e considerar o outro lado da moeda se fortalece, e isso não apenas ajuda a torná-lo mais querido pelos outros, mas também permite uma perspectiva totalmente nova. A cooperação mental com os outros é mais importante para você atualmente. Esta tendência está no centro das atenções hoje. Geralmente é um bom momento para suavizar as relações. A Lua se move para sua quinta casa solar criativa e romântica, aumentando seu desejo de se divertir e ampliando seu charme. As pessoas têm uma maneira de impulsionar seus processos de pensamento para que as conversas individuais regulares possam se transformar em algo inspirador, apenas porque eles fazem sua criatividade fluir.

Capricórnio

As conversas com um parceiro podem ser enriquecedoras, querido capricorniano. Você está em um ciclo forte para endireitar questões financeiras ou de propriedade, se necessário, ou discutir áreas mais complicadas de relacionamento. Embora você possa aproveitar o tempo para si mesmo, também pode ser purificador e gratificante resolver os problemas com os outros. A Lua se move para o seu setor de trabalho e saúde e, embora sua vida social esteja em boas condições hoje, você também está com vontade de se esforçar para o trabalho ou tarefas e deveres que o ajudem a melhorar sua vida diária . Um estudo ou pesquisa silenciosa pode produzir as respostas de que você precisa. Você pode gostar muito de dar carinho e carinho às suas atividades. Concentrar-se em algo absorvente pode melhorar seu humor.

Aquário

Você está em ótima forma para resolver problemas, organizar e colocar seus negócios em ordem, querido Aquário, e isso está no centro das atenções hoje. Você pode gostar de aprimorar suas habilidades e mergulhar nos detalhes de seu trabalho e projetos. Seus pensamentos e conversas geralmente se voltam para trabalho, saúde e assuntos práticos enquanto Mercúrio está em sua sexta casa solar (por mais duas semanas), e é provável que você obtenha algumas informações especialmente úteis nesse sentido. O dia de hoje pode ser bom para trabalhar com alguém especial ou para oportunidades sociais que surgem em seu trabalho, saúde ou rotina. Você é otimista e dedicado e quer compartilhar sua felicidade com os outros. Você está especialmente aberto a novos insights e entendimentos e pode ficar bastante satisfeito com seu trabalho e realizações.

Peixes

Hoje em dia, você está em ótima forma para resolver problemas, organizar e colocar seus negócios em ordem, querido Peixes, e isso está no centro das atenções hoje. Você pode gostar de aprimorar suas habilidades e mergulhar nos detalhes de seu trabalho e projetos. Seus pensamentos e conversas geralmente se voltam para trabalho, saúde e assuntos práticos enquanto Mercúrio está em sua sexta casa solar (por mais duas semanas), e é provável que você obtenha algumas informações especialmente úteis nesse sentido. O dia de hoje pode ser bom para trabalhar com alguém especial ou para oportunidades sociais que surgem em seu trabalho, saúde ou rotina. Você é otimista e dedicado e quer compartilhar sua felicidade com os outros. Você está especialmente aberto a novos insights e entendimentos e pode ficar bastante satisfeito com seu trabalho e realizações.

