Governo de SP tem 1.860 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

Por Do portal do Governo de São Paulo

Crédito: Divulgação

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 1.860 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Minha Chance. As inscrições poderão ser realizadas até 23 de janeiro no site www.viarapida.sp.gov.br.

Os cursos foram abertos em parceria com empresas privadas como Bracell, Ri-Happy e Alupar, que enfrentam dificuldades na hora de contratar profissionais capacitados. Por isso, o objetivo do programa é qualificar os alunos para que eles se posicionem bem no mercado de trabalho e possam atender às necessidades das empresas. Os cursos têm previsão de início no dia 3 de fevereiro.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patricia Ellen, enfatiza que o Minha Chance é a forma mais concreta de atuar diretamente na geração de emprego e renda. “Temos compromisso enorme com as empresas que nos demandaram e, ao mesmo tempo, o desafio de oferecer qualificação profissional aos alunos e dar a eles oportunidade real de contratação”, comentou.

O grande diferencial do programa Minha Chance é que, ao final das aulas, com o certificado já em mãos, o aluno é encaminhado diretamente para o processo seletivo das empresas parceiras, aumentando sua chance de ser empregado.

O Centro Paula Souza, responsável pelas Etecs e Fatecs, também é parceira do programa. “Está no DNA da instituição formar profissionais qualificados para desenvolver produtos e serviços que atendam aos mais variados setores da economia”, afirmou a vice-diretora-superintendente do CPS, Emilena Lorenzon Bianco, durante o anúncio de novas vagas de emprego pelo Minha Chance, em novembro de 2019.

Curso de Mecânica de Patinetes Elétricas

A segunda turma do curso de Mecânica de Patinetes Elétricas, realizado em parceria com a Grow Mobility Inc., empresa que opera as patinetes elétricas e bicicletas das marcas Yellow e Grin, começa no próximo dia 3 de fevereiro. Serão 100 horas de aulas, distribuídas em 20 dias e ministradas por professores de Etecs e mecânicos da própria Grow. Em dezembro, a primeira turma do curso foi concluída.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também