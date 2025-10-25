(16) 99963-6036
Governo de SP autoriza edital para concurso de 200 vagas de aluno oficial da PM

25 Out 2025 - 13h56Por Da redação
O Governo de São Paulo autorizou a abertura do edital para o concurso de 200 vagas para aluno oficial da Polícia Militar, com início previsto para janeiro de 2027. 

Para participar do concurso, os candidatos precisam atender aos requisitos do edital, como ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares e atender aos critérios de altura mínima: 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 4.833,27.

Serão 80 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma, nas áreas de ciências humanas e tecnologia, história, filosofia, sociologia, geografia, linguagens e códigos, língua portuguesa e inglesa ou espanhola, matemática e ciências da natureza, física, química, biologia, conhecimentos específicos, noções de administração pública e de informática.

Após todas as fases concluídas, os aprovados devem iniciar no próximo ano graduação e bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, localizada na zona norte de São Paulo, e serão avaliados por meio de provas físicas e teóricas. A duração do curso é de quatro anos.

O processo de seleção é composto de cinco fases, que envolvem exames de conhecimentos, exame psicológico, de aptidão física, avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de documentos.

