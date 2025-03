Academia do Barro Branco - Crédito: divulgação

O Governo de São Paulo autorizou a abertura de concurso para contratar 165 alunos-oficiais da Polícia Militar. O despacho foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na edição desta quarta-feira (12).

Com a autorização, o próximo passo é a abertura do edital pela Polícia Militar, quando os interessados poderão se inscrever para realizar as provas.

As etapas seguintes incluem seleção dos candidatos, nomeação e posse. Após todas as fases concluídas, os aprovados devem iniciar no ano que vem o curso de formação com duração de quatro anos, realizado na Academia de Polícia do Barro Branco (APMBB).

Atualmente, a Polícia Militar conta com 386 alunos-oficiais. A última abertura de concurso para o cargo aconteceu em junho de 2024. Essas novas vagas representam um avanço para recompor o efetivo da corporação.

Os detalhes do concurso e os requisitos para inscrição serão publicados nos próximos meses, após a PM definir as regras para o edital.

Os aprovados iniciarão a graduação de bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, localizada na zona norte de São Paulo, e serão avaliados por meio de provas físicas e teoricas.

Leia Também