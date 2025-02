Governo de São Paulo autoriza abertura de concurso público para a Artesp

Compartilhar no facebook

Fiscalização Artesp - Crédito: divulgação

O governador Tarcísio de Freitas autorizou a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) a abrir concurso público para o preenchimento de 142 vagas para cargos de nível médio e superior. As contratações serão financiadas com recursos próprios da autarquia.

A autorização reflete as mudanças que estão sendo promovidas pelo Governo de São Paulo, com base na Lei Complementar nº 1.413/2024 e integra o plano SP na Direção Certa, que visa modernizar a administração pública e fortalecer a regulação e fiscalização dos serviços de transporte no estado, garantindo maior eficiência e qualidade aos cidadãos.

Serão 62 vagas para Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I, que requer certificado de conclusão no ensino médio ou equivalente, com remuneração inicial de R$ R$ 3.944,00. Para nível superior serão 10 vagas para Analista de Suporte à Regulação de Transporte I e 70 para Especialista em Regulação de Transporte I. As remunerações iniciais variam de R$ 10.366,00 a R$ 12.070,00.

O último concurso realizado pela Artesp ocorreu em 2016, com a oferta de 161 vagas para diversos cargos de nível médio e superior. A organização do certame ficou por conta da Fundação Carlos Chagas, e as vagas foram distribuídas entre as cidades de São Paulo, Araraquara, Bauru e Campinas.

