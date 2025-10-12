GOL vai contratar 30 profissionais por mês até o final de 2025

Avião Gol - Crédito: reprodução

A GOL Linhas Aéreas, Companhia mais pontual do Brasil, está em movimento de expansão e continua com seu programa estruturado de contratação de copilotos. O plano prevê a contratação de, em média, um novo piloto por dia. Até o final de 2025, cerca de 30 copilotos ingressarão mensalmente na Companhia, por meio do banco de talentos da empresa.

Somado ao ingresso diário de copilotos, a GOL celebra também a promoção de 116 novos comandantes desde o início do ano. Hoje, a Companhia conta com cerca de 840 copilotos e 900 comandantes em atuação, números que reforçam o fortalecimento do Time de Águias, como são conhecidos os colaboradores da GOL. Esse incremento acompanha o momento de abertura de novas rotas nacionais e internacionais, que resultaram em um crescimento de 62,1% na oferta internacional e 13,3% no mercado doméstico nos seis primeiros meses de 2025.

“Esse movimento acompanha o nosso crescimento: além da expansão da nossa operação, vamos realizar a maior alta temporada de verão da nossa história. As novas contratações e a elevação dos comandantes simbolizam o que temos de mais valioso: gente preparada, apaixonada e pronta para levar a companhia ainda mais longe”, afirma Celso Ferrer, CEO da Companhia, que iniciou sua trajetória na GOL como estagiário e se tornou piloto dentro da empresa.

Na GOL, o processo de elevação de nível para comandantes inicia-se com avaliações técnicas e comportamentais. Os tripulantes aprovados seguem para a fase de formação, composta por cinco dias de aulas teóricas — e sete sessões de simulador, incluindo uma avaliação por um examinador credenciado pela ANAC, que concede a habilitação necessária para o início do treinamento em rota. Nessa etapa, o piloto cumpre 100 horas de voo real, sob supervisão de um Instrutor de Rota, e então finaliza-se o processo com uma nova avaliação ANAC. Após a aprovação, o piloto realiza um voo de apresentação acompanhado por um comandante da Diretoria de Operações — momento simbólico em que recebe oficialmente as quatro faixas e assume a função de Comandante GOL.

Jean Carlo Nogueira, Chief People Officer da GOL, destaca que “a carreira de piloto está entre as mais sonhadas do mundo e temos o privilégio de abrir caminhos para que essas trajetórias decolem. O ingresso de cerca de 30 novos pilotos todos os meses representa não apenas o fortalecimento da nossa operação, mas também a realização de sonhos. Cada contratação é marcada por muita emoção para esses profissionais e suas famílias, que acompanham de perto — e muitas vezes à distância, quando estão voando — o esforço e a dedicação de anos até essa conquista”.

Os novos Comandantes já têm experiência de 10 a 12 anos como copilotos da Companhia e estarão aptos a operar em toda sua malha aérea, incluindo rotas internacionais, o que reforça o compromisso da GOL com eficiência, excelência e, principalmente, seu Valor número 1, a Segurança.

