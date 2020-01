Fundo Social abre inscrições para curso de móveis em paletes

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos em parceria com a entidade “Bom Samaritano” e a Justiça Federal, vai oferecer o curso de móveis em paletes para egressos do sistema prisional e seus familiares e moradores que estiveram em situação de rua.

As inscrições poderão ser feitas a partir desta quinta-feira, dia 16 de janeiro, no Centro da Juventude Elaine Viviani, localizado na rua Paulo VI, nº 1.000, no Jardim Monte Carlo. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h. As vagas são limitadas.

Para se inscrever o candidato deve levar uma cópia do RG, CPF e comprovante de residência. O curso com 84 horas aula será ministrado de 21 de janeiro a 30 de abril todas as terças e quintas das 14h às 17h.

