Festa Junina da FESC acontece neste final de semana

Nos dois dias, a festa tem início às 16h e segue até 22h, proporcionando momentos de lazer e cultura ao público. Para participar, basta levar alimentos não perecíveis ou itens de higiene pessoal e limpeza, o que traz um caráter solidário ao evento.

A programação musical também promete animar os dois dias de festa. Na sexta-feira (13/6), sobem ao palco a Orquestra Amigos Violeiros, Sheila Lima e Banda e Banda Gigantes da Terra. Já no sábado (14/6), o som fica por conta de Betinho Max Pisadinho, Beloti e Viana e a banda Doce Veneno.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de São Carlos e da EPTV, promovendo cultura e entretenimento à comunidade. “Nós convidamos a população a participar dessa festa, que é marcada pelo espírito junino e pela solidariedade”, reforçou o presidente da Fesc, Eduardo Cotrim.

A Fundação Educacional São Carlos (Fesc) promove nesta sexta-feira (13/6) e no sábado (14/6) a sua tradicional e aguardada Festa Junina. O evento, que ocorre no tradicional campo do Rui Barbosa, na Rua São Sebastião, 2828, Vila Nery, oferece um ambiente festivo com barracas típicas, brinquedos infláveis e food trucks, garantindo diversão para toda a família.