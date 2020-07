Ferramentas Interessantes para Utilizar em seu Home Office

Crédito: Contábeis

Um dos efeitos provocados pela pandemia do novo Coronavírus foi o aumento do número de empresas e colaboradores trabalhando remotamente, no modelo Home Office. Este modelo de trabalho pode ser muito interessante, uma vez que reduz diversos custos. No entanto, necessita de uma boa organização para não se tornar difícil e cansativo. Pensando nisso, seguem algumas ferramentas para auxiliá-lo durante o seu trabalho remoto.

Hangouts Meet: O trabalho a distância implica na necessidade ainda maior de reuniões, principalemnte para acompanhar o andamento de projetos e até mesmo na definição de novas diretrizes. Existem diversas ferramentas já consolidadas, como o Skype, mas o Hangouts Meet, aplicativo do Google que está com seus recursos premium liberados durante esta pandemia. Com o Hangouts Meet, você pode realizar reuniões por vídeo, agendar reuniões, enviar lembretes pelo calendário e compartilhar arquivos.

AgendaZap: Uma das dificuldades geradas pela pandemia está em encontrar alguns tipos de serviços, uma vez que grande parte não está de portas abertas. Desta maneira, é necessário encontrar um meio de realizar esta comunicação. Um destes meios é o AgendaZap, que permite a você encontrar centenas de serviços na sua própria cidade, entrando em contato diretamente com o Toggl é uma ferramenta disponível para PC, Android e iOS que mede o tempo investido pelo usuário (ou até mesmo toda a equipe), seja ele por cliente ou até mesmo por projeto. Além disso, o Toggl gera relatórios detalhados, permitindo a você realizar o controle das horas trabalhadas, sem a necessidade de planilhas!

Estas são algumas das ferramentas capazes de te ajudar em meio ao seu trabalho home office. Use e abuse delas, pois certamente elas aumentarão sua produtividade.

