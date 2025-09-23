Feirão da Empregabilidade oferece 66 vagas para pessoas com deficiência em São Carlos

Feirão da Empregabilidade oferece 66 vagas para pessoas com deficiência - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, deu início nesta segunda-feira (22/09) ao Feirão da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. A ação integra o Dia D Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência e é realizada em parceria com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT).

A iniciativa oferece mais de 60 vagas exclusivas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de palestras, workshops e serviços de bem-estar. O evento segue até terça-feira (23/09), na Casa do Trabalhador (Avenida São Carlos, 1.800), e continua na quarta-feira (24/09), no SEST/SENAT (Rua Vera Lúcia Maiello César, 395, Parque Novo Mundo), com a Feira Emprega Transporte, das 9h às 13h.

Oportunidades e serviços

Durante a programação, os participantes têm acesso a entrevistas de emprego no local, divulgação de cursos de capacitação, serviços do Banco do Povo e palestras sobre a nova economia.

O vice-prefeito Roselei Françoso destacou o caráter abrangente da iniciativa:

“Temos aqui um conjunto de palestras sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), reabilitação, além da participação do Ministério do Trabalho com temas como seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho e cursos de qualificação. É uma oportunidade ímpar para o trabalhador.”

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, reforçou a importância da integração das secretarias:

“Este é um feirão de empregabilidade com foco em vagas especiais, cursos profissionalizantes, sessões de bem-estar e outras oportunidades. Também contamos com o apoio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos e da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, que auxilia no transporte das pessoas interessadas.”

Expansão para toda a comunidade

O gerente do SEST/SENAT, André Luís Nascimento, lembrou que o evento vai além das vagas exclusivas para PCDs:

“Na quarta-feira, teremos a Feira Emprega Transporte, Comércio e Indústria, abrangendo todos os segmentos. Será uma grande feira de empregabilidade, reunindo empregadores e candidatos em busca de recolocação profissional.”

Já o secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafinha Almeida, ressaltou a importância do evento neste ano em que se celebram os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI):

“Estamos ofertando 66 vagas para pessoas com deficiência. A integração entre as secretarias é essencial para garantir acessibilidade e, acima de tudo, promover dignidade e inclusão no mercado de trabalho.”

