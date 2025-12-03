Faber-Castell tem vagas de emprego abertas em São Carlos

Faber-Castell - Crédito: divulgação

A Faber-Castell, uma das maiores fabricantes de materiais escolares do mundo, está com novas oportunidades de emprego abertas em sua unidade de São Carlo.

Confira algumas das posições disponíveis:

Fundada em 1761, na Alemanha, a Faber-Castell é reconhecida mundialmente pela produção dos EcoLápis, fabricados com madeira de reflorestamento. Presente no Brasil desde 1930, o país abriga a maior operação da empresa, com três fábricas e mais de 10 mil hectares de florestas plantadas. A produção nacional chega a até 2 bilhões de lápis por ano. Com foco em sustentabilidade, a companhia compensa aproximadamente 900 mil toneladas de CO da atmosfera, reforçando seu compromisso ambiental e social.

