Faber-Castell segue com vagas de emprego abertas em São Carlos

A Faber-Castell, uma das maiores fabricantes de materiais escolares do mundo, está com novas oportunidades de emprego abertas em sua unidade de São Carlos. As vagas contemplam diferentes níveis e áreas de atuação, incluindo oportunidades afirmativas e estágios. Confira as posições disponíveis:

Analista de Manutenção – Efetivo

Analista de Orçamentos – Temporário (presencial ou modelo híbrido)

Coordenadora de Produção – Efetivo (vaga afirmativa para mulheres)

Estagiário de PCP – Estágio

Projetista Civil Sênior – Efetivo

Técnico em Mecatrônica I – Efetivo

Os interessados podem obter mais informações sobre os requisitos e se candidatar diretamente por meio deste link.

Com sede na Alemanha e fundada em 1761, a Faber-Castell é reconhecida globalmente pela produção dos EcoLápis — feitos com madeira de reflorestamento. Presente no Brasil desde 1930, o país abriga a maior operação da empresa, com três fábricas e mais de 10 mil hectares de florestas plantadas. A produção nacional chega a até 2 bilhões de lápis por ano e, com seu modelo sustentável, a empresa compensa cerca de 900 mil toneladas de CO da atmosfera, reforçando seu compromisso com o meio ambiente e a responsabilidade social.

