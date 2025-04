Faber-Castell oferece novas vagas de emprego em São Carlos

Faber-Castell - Crédito: divulgação

A Faber-Castell, uma das maiores fabricantes de materiais escolares do mundo, está com novas oportunidades de emprego abertas em sua unidade de São Carlos (SP). As vagas contemplam diferentes níveis de formação e áreas de atuação, incluindo posições afirmativas e oportunidades de estágio.

Confira algumas das posições disponíveis:

Analista de Desenvolvimento de Projetos – Efetivo | São Carlos (SP) e Híbrido

Analista de Manutenção – Efetivo | São Carlos (SP)

Analista de Orçamentos (Temporário) – São Carlos (SP) e Híbrido

Analista Logística Distribuição Jr – Efetivo | São Carlos (SP) e Híbrido

Coordenadora de Produção – Vaga afirmativa para mulheres | Efetivo | São Carlos (SP)

Estagiário de PCP – Estágio | São Carlos (SP)

Jovem Aprendiz – São Carlos (SP)

Operador de Produção Multifuncional – Efetivo | São Carlos (SP)

Projetista Civil Sênior – Efetivo | São Carlos (SP)

Técnico em Mecatrônica I – Efetivo | São Carlos (SP)

Os interessados podem conferir os requisitos e se candidatar às vagas por meio do site oficial da empresa clicando aqui.

Fundada em 1761, na Alemanha, a Faber-Castell é reconhecida mundialmente pela produção dos EcoLápis, fabricados com madeira de reflorestamento. Presente no Brasil desde 1930, o país abriga a maior operação da empresa, com três fábricas e mais de 10 mil hectares de florestas plantadas. A produção nacional chega a até 2 bilhões de lápis por ano. Com foco em sustentabilidade, a companhia compensa aproximadamente 900 mil toneladas de CO da atmosfera, reforçando seu compromisso ambiental e social.

