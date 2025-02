Faber-Castell abre vagas em São Carlos, incluindo oportunidade exclusiva para PCDs

Compartilhar no facebook

Faber-Castell - Crédito: divulgação

A Faber-Castell, referência mundial na produção de EcoLápis, anunciou novas oportunidades de emprego em São Carlos (SP), incluindo uma vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência (PCD) no cargo de Operador Multifuncional. As inscrições estão abertas até 17 de março de 2025.

A iniciativa faz parte do compromisso da empresa com a diversidade e inclusão, reforçando a importância das ações afirmativas para reduzir desigualdades no mercado de trabalho.

Detalhes da Vaga para PCDs

O profissional selecionado será responsável por operar máquinas no processo produtivo, organizar a área de trabalho, realizar ajustes e setups, solucionar problemas no processo e garantir o cumprimento de normas de segurança e qualidade.

Requisitos: Ensino Médio completo.

Benefícios: A empresa oferece assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, participação nos lucros, seguro de vida, desconto em produtos, reembolso de medicamentos e auxílio ótica.

Outras Oportunidades Disponíveis

Além da vaga afirmativa para PCDs, a Faber-Castell também está contratando para as seguintes posições em São Carlos:

Advogado Pleno (Híbrido)

(Híbrido) Analista Contábil Pleno (Híbrido)

(Híbrido) Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

Estagiário de Projetos (Híbrido)

(Híbrido) Jovem Aprendiz

Mecânico de Manutenção III

Os interessados podem se inscrever através deste site.

