Empresas planejam investir mais na formação dos colaboradores

SIGA O SCA NO

pch.vector/Freepik -

Com a crescente busca por excelência e competitividade no mercado, cada vez mais empresas estão reconhecendo a importância de investir na formação dos seus colaboradores. O desenvolvimento de talentos internos tem se mostrado uma estratégia eficaz para aprimorar a performance da equipe, além de fortalecer o crescimento sustentável das organizações.

Diante das rápidas mudanças tecnológicas, econômicas e sociais, as organizações compreendem a importância de contar com um organograma empresarial composto por lideranças e colaboradores que possuam formação necessária para promover e acompanhar uma gestão de qualidade. Isso porque a capacitação constante dos funcionários é crucial para se adaptar a esse cenário em constante evolução.

O investimento em treinamentos e programas de desenvolvimento profissional permite a atualização de conhecimentos e habilidades, preparando os colaboradores para enfrentar os desafios e demandas do mercado atual. De acordo com pesquisas realizadas pela consultoria Deloitte, nove em cada dez empresas planejam investir em treinamento e formação de funcionários e não pretendem reduzir os investimentos em qualificação tecnológica.

A iniciativa de oferecer cursos por conta própria busca suprir lacunas na formação educacional e, ao mesmo tempo, proporciona uma oportunidade para desenvolver habilidades dos funcionários e aumentar a diversidade no mercado corporativo, segundo analistas.

Para Dani Plesnik, líder de Talent & Culture da Deloitte, em parecer à imprensa, as empresas estão assumindo essa tarefa não apenas porque as escolas apresentam falhas na formação, mas também devido à rápida velocidade das mudanças no cenário atual. Ela destaca que essa abordagem oferece a oportunidade de aumentar a diversidade da empresa, permitindo a busca por pessoas de perfis diferentes que mais precisam de capacitação.

Panorama de investimento em desenvolvimento Brasil X EUA

Segundo a pesquisa Panorama T&D 2022/2023, o investimento anual em treinamento e desenvolvimento (T&D) no Brasil foi, em média, de R$ 1.012 por colaborador, refletindo um esforço significativo das empresas em investir no aprimoramento de suas equipes.

Os temas mais abordados no T&D são cruciais para o contexto atual dos negócios. A transformação digital, a inteligência artificial, o autodesenvolvimento, a cultura da aprendizagem, o protagonismo, a inovação e a liderança são habilidades essenciais para enfrentar as rápidas mudanças tecnológicas e a competitividade do mercado.

O levantamento destaca que 82% das empresas brasileiras têm um orçamento anual definido para T&D, demonstrando o reconhecimento da importância do desenvolvimento dos colaboradores para o crescimento e sucesso do negócio. Além disso, 38% das empresas possuem universidade corporativa, o que sugere um esforço em criar ambientes de aprendizagem internos, fomentando a capacitação constante dos profissionais.

Benefícios de apostar em qualificação e treinamento

Ao investir em treinamentos, as empresas proporcionam aos seus colaboradores a oportunidade de se desenvolverem profissionalmente, adquirindo novas habilidades e competências aplicáveis em suas atividades diárias. Esse investimento valoriza e motiva os colaboradores, resultando em um aumento da produtividade e engajamento da equipe, conforme informações de canais especializados como Training Magazine e Society for Human Resource Management (SHRM).

Outro benefício significativo dos treinamentos corporativos é a atualização da equipe em relação às novas tecnologias e tendências do mercado. Esse upgrade é fundamental para a competitividade e inovação da empresa em seu setor, permitindo oferecer serviços e produtos de alta qualidade aos clientes.

Além disso, o investimento em treinamentos pode ser um diferencial competitivo para a empresa em relação aos concorrentes. Uma equipe bem treinada e capacitada é atrativa para clientes e parceiros de negócios, contribuindo para o sucesso da empresa a longo prazo.

No Brasil, uma variedade de treinamentos corporativos está em alta, abrangendo áreas como habilidades socioemocionais, transformação digital, segurança da informação, gestão de projetos e diversidade e inclusão. Cada empresa deve avaliar suas necessidades e objetivos específicos para escolher os treinamentos mais adequados para sua equipe.

Leia Também