Emprego Rural está em São Carlos e oferece benefícios e descontos exclusivos para candidatos

07 Out 2020 - 09h00

Até o dia 9 de outubro, estará no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Carlos (na rua 7 de Setembro, 2364, centro), uma equipe especializada do portal Emprego Rural, para auxiliar os interessados no cadastramento de candidatos, esclarecer dúvidas e oferecer benefícios e descontos exclusivos.

O atendimento será das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30. O cadastramento por ser realizado ainda diretamente no portal https://www.empregorural.com.br/. Após ser feito o cadastro, o candidato terá acesso a vagas de emprego e de capacitações.

O Emprego Rural é o primeiro portal do Brasil especializado em carreiras do agronegócio e uma excelente oportunidade para que seja cadastrada sua empresa ou seu currículo.

São vagas especializadas para trabalhadores neste segmento do mercado. É um portal direcionado e que facilita a recolocação do candidato no mercado de trabalho.

PORTAL DE CARREIRAS

O Emprego Rural é um portal de carreiras e que proporciona qualificação profissional ao candidato.

Está há 35 dias no ar e no período já teve mais de 140 mil visualizações, mais de mil cadastros feitos, além de três mil vagas de trabalho oportunizadas.

No portal, o candidato terá a oportunidade ainda de realizar cursos (gratuitos e/ou pagos), todos online (ensino à distância). Hoje, o Emprego Rural disponibiliza mais de 400 cursos voltados integralmente para o agronegócio.

Esta é uma grande oportunidade. Até o dia 9 o candidato pode se dirigir até o Sindicato Rural ou então acessar diretamente o portal Emprego Rural. Não perca esta chance.

SERVIÇO E INFORMAÇÕES

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Carlos

Rua 7 de Setembro, 2364, Centro

