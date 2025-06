Eixo SP realiza Feirão de Emprego em Analândia

Compartilhar no facebook

A Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza neste sábado (7) mais um Feirão de Emprego voltado à população da região. O evento será no Cras/Fundo Social de Analândia, localizado na Avenida Dois, nº 30, no centro da cidade. As vagas são tanto para homens quanto para mulheres. O atendimento ocorrerá das 10h às 14h.

Os candidatos poderão se inscrever para compor o banco de talentos da concessionária nas seguintes funções: ajudante geral (conservação), líder de equipe com CNH nas categorias D e E, operador de motosserra e motopoda, operador de conserva (roçadeira) e tratorista. Moradores de municípios vizinhos também podem fazer a inscrição.

Para participar, é necessário levar currículo impresso, documento com foto e, no caso das vagas para líder de equipe e tratorista, será preciso apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias correspondentes. Os candidatos aprovados poderão ser convocados conforme a abertura de novas vagas.

Serviço:

Feirão de Emprego da Eixo SP

Data: 7 de junho (sábado)

Horário: das 10h às 14h

Local: Cras/Fundo Social

Endereço: Avenida Dois, nº 30 - Analândia/SP

