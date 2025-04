Eixo SP promove Feirão de Emprego

Compartilhar no facebook

Guincho elétrico passa a fazer parte da frota da Eixo-SP - Crédito: divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias promove nesta sexta-feira (11) mais um Feirão de Emprego na região. Desta vez, o evento será realizado no distrito de Tabela, em Charqueada. A entrega dos currículos e preenchimento dos cadastros poderão ser feitos das 9h às 12h, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Braz Giuseppe Fedrigo, localizada na Rua Regina Vicentini Diehl, nº 03, Santa Luzia.

Somente neste ano, a concessionária ofereceu oportunidades de emprego com feirões em Corumbataí, Rio Claro e São Pedro. Na edição desta sexta-feira, as vagas são para ajudante geral (conservação), líder de equipe, motoristas (CNH categorias D e E), operador de motosserra e motopoda, operador de conserva (roçadeira) e tratorista. A oportunidade é válida também para moradores de municípios vizinhos.

Os interessados devem levar currículo impresso, documento com foto e, no caso das vagas para motorista e tratorista, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) correspondente. Os aprovados farão parte do banco de talentos da concessionária e serão chamados para compor a equipe conforme novas oportunidades forem abertas.

A iniciativa da Eixo SP visa impulsionar o desenvolvimento das comunidades situadas no trecho sob sua gestão, promovendo a geração de empregos e o fortalecimento da economia regional.

Serviço:

Feirão de Emprego da Eixo SP

Onde: EMEB Braz Giuseppe Fedrigo

Data: 11 de abril (sexta-feira)

Horário: 9h às 12h

Local: Rua Regina Vicentini Diehl, nº 03, Santa Luzia - Distrito de Tabela - Charqueada/SP

