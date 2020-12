Hospital Universitário reabre processo seletivo para contratações temporárias no combate à Covid-19

Crédito: CCS-UFSCar

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela gestão do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), dentre outros 39 hospitais universitários, publicou edital que reabre as inscrições para a contratação temporária de profissionais visando ao combate à pandemia de Covid-19.

As oportunidades são para 20 unidades da Rede Ebserh, em diferentes especialidades. No HU-UFSCar, as vagas são para médicos - Anestesiologia, Clínica Médica, Medicina de Emergência e Medicina Intensiva - para contratação conforme necessidade e disponibilidade orçamentária do HU. As inscrições podem ser feitas até 14 de dezembro.

A seleção integra o Processo Seletivo Emergencial (PSE) da Ebserh, proposto diante da necessidade de enfrentamento da pandemia. O PSE já contratou mais de 4 mil profissionais temporários nas unidades da Rede.

Inscrições

Os profissionais interessados em participar da seleção devem se inscrever até às 12h do dia 14 de dezembro, pela Internet (https://bit.ly/3oDxZhE). É necessário preencher formulário eletrônico, anexar currículo, diploma e documentação comprobatória da experiência profissional.

Todas as informações sobre o processo seletivo, edital (https://bit.ly/2JPorB7) e link para inscrição estão disponíveis no site (https://bit.ly/3oDxZhE).

Atuação da Rede Ebserh

No enfrentamento da pandemia de Covid-19, a Rede Ebserh implementou o Comitê de Operações Especiais (COE) para definir estratégias e ações em nível nacional. Desde os primeiros anúncios sobre a doença, a Rede Ebserh tem trabalhando em parceria direta com os ministérios da Saúde e da Educação, e tendo como diretriz o monitoramento da situação no País e em suas 40 unidades hospitalares.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também