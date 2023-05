Continuam abertas inscrições para concurso público da Prefeitura de São Carlos

Concurso Público - Crédito: divulgação

Iniciaram-se no dia 08 de maio, as inscrições para o Concurso Público da prefeitura municipal de São Carlos, permanecendo assim até às 23h59 do dia 12 de junho de 2023, conforme horário de Brasília/DF. Interessados na participação do Concurso, poderão realizar seu cadastro através do site da Instituição (www.nossorumo.org.br).

Para obter informações a respeito da inscrição, basta conferir o Item 3 do Edital, nele se exprimem os pontos básicos quanto a realização da mesma. Subsequentemente, até a cláusula 6, são explicados detalhadamente os procedimentos concernentes a solicitação de isenção do valor da inscrição (cláusula 4), inscrição para pessoas com deficiência (cláusula 5) e inscrição facultada à cota racial (cláusula 6).

No edital, estão detalhados os cargos e as vagas abertas, os requisitos exigidos para os cargos, bem como o conteúdo programático para estudo. Dúvidas em relação ao certame poderão ser direcionadas pelo link Dúvidas Frequentes - Nosso Rumo, na página da instituição, ou pelo telefone (11) 3964-4946, em dias úteis, no horário das 09h00 às 17h00.

Os candidatos interessados também poderão acompanhar através das redes sociais do Nosso Rumo (Instagram - Nosso Rumo (@nossorumoinstituto) • Fotos e vídeos do Instagram e Facebook), informações, notícias e sugestões relacionadas ao certame.

