Confira as vagas de empregos disponíveis no Balcão do São Carlos Agora

SIGA O SCA NO

Balcão SCA -

O Balcão de empregos São Carlos Agora conta com mais de 20 vagas de empregos. Confira algumas:

- Motorista

- Controlador de acesso

- Agente funerário

- Auxiliar de serigrafia

- Trabalhor rural

- Inspetor de qualidade

- Almoxarife/estoque

- Babá

- Auxiliar de cozinha, entre outros



Atenção: O Balcão de Empregos do portal de notícias São Carlos Agora não possuí nenhum vínculo com o Casa do Trabalhador da Prefeitura Municipal. Sâo vagas diferentes. Nosso balcão é online.

Como funciona nosso balcão: https://balcaodosca.com.br/pagina-candidatos-como-anunciar-seu-curriculo

Conheça todas as vagas:

https://balcaodosca.com.br/vagas

E-mail: balcao@saocarlosagora.com.br

Leia Também