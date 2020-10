Confira as 27 vagas de empregos disponíveis no Balcão do São Carlos Agora

01 Out 2020 - 09h24

O Balcão de empregos São Carlos Agora conta com mais de 25 vagas de empregos. Confira:

- Almoxarife

- Líder de produção

- Agente funerário

- Encarregado administrativo

- Assistente de faturamento e cobrança

- Montador de forros e divisórias

- Vendedor (a)

- Soldador

- Comprador, entre outros

Atenção: O Balcão de Empregos do portal de notícias São Carlos Agora não possuí nenhum vínculo com o Casa do Trabalhador da Prefeitura Municipal.

Veja todas as vagas:

http://balcao.saocarlosagora.com.br/vagas

E-mail: balcao@saocarlosagora.com.br

Whatsapp: 16-99963 6036

