Concurso: Fatecs abrem novos editais para contratação de professores; são 120 vagas

O Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, abriu novos editais de concurso público para contratação de professores de nível superior de diferentes áreas do conhecimento. Como o processo de seleção é realizado de forma descentralizada pelas unidades, o cronograma pode variar conforme cada edital. Os detalhes e o links de inscrição estão disponíveis na internet.

No momento, são oferecidas 120 vagas para Fatecs localizadas nos municípios de Adamantina, Araraquara, Barretos, Barueri, Bauru, Bebedouro, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Capital, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Franca, Itatiba, Jaboticabal, Jales, Jaú, Jundiaí, Mauá, Mococa, Ourinhos, Pindamonhangaba, Pompéia, Praia Grande, Presidente Prudente, Registro, Santana de Parnaíba, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Sebastião, Sorocaba, Taquaritinga e Tatuí.

Para fazer a inscrição, o candidato deve pagar uma taxa de R$ 113,06. É possível solicitar a redução ou isenção do valor da taxa. As regras para obtenção do benefício estão descritas nos editais. Após localizar a vaga desejada, o interessado deve preencher o formulário e pagar a taxa de participação. Como requisito para atuar nas Fatecs, o concorrente deve ter, no mínimo, nível de especialização lato sensu, além de experiência profissional comprovada na área. Para as disciplinas de língua estrangeira, é necessário certificado de proficiência internacional válido.

Etapas e remuneração

Além da prova escrita, o concurso tem avaliação de métodos pedagógicos, com a apresentação de uma aula para uma banca examinadora, e prova de títulos, que consiste na análise dos documentos comprovatórios referentes à formação acadêmica. Candidatos pretos, pardos ou indígenas têm a possiblidade de optar pelo Sistema de Pontuação Diferenciada, nos termos do Decreto nº 63.979/2018.

O professor admitido para atuar nas Fatecs recebe uma remuneração inicial de R$ 34,13 por hora-aula. Considerando a atribuição máxima de 28 horas-aula semanais, receberia a quantia mensal de R$ 7.794,43. A partir da data de homologação, o prazo de validade do concurso público é de um ano, com possibilidade de renovação por igual período.

Outras oportunidades

Existem ainda editais abertos para contratação de professores de Ensino Médio e Técnico para atuar nas Etecs. Como requisito, o concorrente deve ter licenciatura, bacharelado ou nível superior em tecnologia, com habilitação equivalente à área escolhida. Para lecionar nas Escolas Técnicas, o ingressante recebe R$ 20,19 por hora-aula. Considerando a atribuição máxima de 34 horas-aula semanais, o salário inicial pode chegar a R$ 4.685,08. É possível conferir os concursos para Etecs neste link.

Também há vagas para contratação temporária de professores por meio de processos seletivos simplificados. Nesta modalidade, as Etecs realizam um cadastro reserva, enquanto as Fatecs oferecem vagas para admissão imediata por prazo determinado. Todos os editais podem ser acessados no site www.cps.sp.gov.br/concursopublico/.

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em cerca de 360 municípios. As Etecs atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 96 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).

