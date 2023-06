Concurso da prefeitura tem mais de 7,3 mil pessoas inscritas

Concurso Público - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, informa que o Concurso Público nº 002/2023, destinado a preencher 32 vagas com início imediato na administração direta, teve um total de 7.357 candidatos inscritos, o que representa uma média de mais de 229 candidatos para cada uma das vagas ofertadas.

Estes candidatos se inscreveram para participar do certame organizado pela banca Nosso Rumo e farão a prova objetiva no próximo dia 09/07, com as provas práticas – apenas para os cargos que exigem esta etapa – sendo realizadas em 19 e 20/08. A convocação para as provas objetivas, com o local e horário de cada candidato, foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (29/06) e pode ser conferida no link: http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario_oficial_2023/DO_29062023_2238.pdf.

Entre os cargos disponíveis, o que teve o maior número de candidatos inscritos foi o de entrevistador social, que tem 1.098 pessoas habilitadas a prestar a prova e concorrer a uma das três vagas. Na sequência, aparece o emprego de cadastrador (936 inscritos para 1 vaga) e fiscal de serviço público (904 inscritos para 1 vaga).

A secretária municipal de Gestão de Pessoas, Ana Beatriz Sodelli, ressalta que, diante do quadro estabelecido, o município pode ter profissionais habilitados para todas as vagas, evitando a abertura de novos editais e agilizando a contratação e a prestação de serviço à população. “Podemos destacar o relevante número de inscritos para os cargos com Ensino Superior e o fato de que tivemos candidatos inscritos para todos os cargos, ou seja, caso estes candidatos obtenham uma nota final suficiente para serem habilitados conforme o edital, o município terá profissionais aptos a assumir todas as vagas”, comenta Ana.

Acompanhe a relação de candidatos por vaga:

Agente de Manutenção Geral (1 vaga) – 106 inscritos;

Agente Operacional (1 vaga) – 121 inscritos;

Coveiro (1 vaga) – 42 inscritos;

Oficial de Manutenção – Área Encanador (1 vaga) – 24 inscritos;

Oficial de Manutenção – Área Pedreiro (1 vaga) – 40 inscritos;

Auxiliar de Natação (1 vaga) – 120 inscritos;

Cadastrador (1 vaga) – 936 inscritos;

Eletricista (1 vaga) – 83 inscritos;

Operador de Máquina (1 vaga) – 65 inscritos;

Entrevistador Social (3 vagas) – 1.098 inscritos;

Fiscal de Serviço Público (1 vaga) – 904 inscritos;

Técnico em Informática (1 vaga) – 157 inscritos;

Técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga) – 84 inscritos;

Arquiteto (1 vaga) – 364 inscritos;

Biólogo (1 vaga) – 212 inscritos;

Enfermeiro do Trabalho (1 vaga) – 198 inscritos;

Engenheiro – Área Ambiental (1 vaga) – 153 inscritos;

Engenheiro – Área Civil (1 vaga) – 328 inscritos;

Engenheiro – Área Elétrica (1 vaga) – 132 inscritos;

Engenheiro do Trabalho (1 vaga) – 160 inscritos;

Fiscal de Tributos (1 vaga) – 717 inscritos;

Fonoaudiólogo (1 vaga) – 21 inscritos;

Gerontólogo (1 vaga) – 97 inscritos;

Médico do Trabalho (2 vagas) – 12 inscritos;

Nutricionista (1 vaga) – 242 inscritos;

Orientador Técnico de Programas – Área Educador Social de Rua (1 vaga) – 224 inscritos;

Orientador Técnico de Programas – Área Social (1 vaga) – 403 inscritos;

Orientador Técnico de Programas – Área Empreendedorismo (1 vaga) – 235 inscritos;

Terapeuta Ocupacional (1 vaga) – 79 inscritos.

