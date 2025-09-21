Carrefour contrata cerca de 100 mil cadastrados no CadÚnico

Carrefour - Crédito: divulgação

O Grupo Carrefour Brasil (GCB) acaba de atingir um marco no combate à desigualdade social e ao desemprego no País. Cerca de 100 mil beneficiários do CadÚnico – Cadastro Único para Programas Sociais – foram contratados desde o início da parceria com o governo federal, firmada em 2023. A meta inicial era empregar 10 mil pessoas em três anos, mas foi superada em mais de dez vezes em apenas dois anos, consolidando a rede como a empresa privada que mais gera oportunidades para essa população no Brasil.

“Um dos nossos pilares de atuação é o combate à fome e às desigualdades. Nossa presença em todo território nacional nos permite promover transformações reais, oferecendo oportunidades de trabalho em todas as regiões. o número de contratados e o reconhecimento do governo federal demonstram a importância dos esforços conjuntos entre as iniciativas privada e pública para contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil”, afirma a vice-presidente de Jurídico, de ESG e de Assuntos Corporativos do Grupo Carrefour Brasil, Nelcina Tropardi. Vale destacar que Nelcina também integra a Diretoria Executiva da ABRAS, como uma das vice-presidentes.

As contratações começaram em 2023 e já somavam 53 mil até dezembro de 2024. Com ritmo constante, o número chegou a cerca de 100 mil pessoas contratadas até agosto de 2025. Esses colaboradores foram inseridos em diferentes unidades e marcas da empresa, como Atacadão, Sam’s Club e Carrefour, em todos os 26 estados e no Distrito Federal.

Esse movimento ocorre em um momento em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registra queda no número de desempregados, que chegou a 6,3 milhões, com a taxa de desemprego atingindo 5,8% no trimestre encerrado em junho – o menor índice desde 2014. Além disso, dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) indicam que 3,5 milhões de brasileiros deixaram a linha da pobreza no período.

O Carrefour Brasil foi a primeira empresa a fechar uma parceria formal com o MDS, abrindo caminho para que outros players do setor privado pudessem se engajar. A ação reafirma o compromisso da companhia com a redução das desigualdades, oferecendo uma porta de entrada para o mercado formal de trabalho e possibilitando renda e crescimento profissional para milhares de famílias brasileiras.

Em abril de 2025, o MDS reconheceu a atuação do grupo com o Prêmio de Inclusão Socioeconômica, na categoria “Inserção no Mercado de Trabalho”, destacando a empresa como líder entre os participantes do programa Acredita no Primeiro Passo, iniciativa voltada à inclusão produtiva de famílias em situação de vulnerabilidade.

