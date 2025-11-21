(16) 99963-6036
Câmara de Ibaté abre concurso público com salários de até R$ 6 mil; inscrições começam dia 26

20 Nov 2025 - 08h55Por Da redação
Câmara Municipal de Ibaté - Crédito: divulgação

A Câmara Municipal de Ibaté divulgou, nesta quarta-feira (19), o edital do novo concurso público organizado pelo Instituto Consulplan  (www.institutoconsulplan.org.br). O certame oferece vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, com salários que podem chegar a R$ 6.080,50, além de benefícios previstos na legislação municipal, como auxílio-alimentação e cesta básica.

As inscrições serão abertas às 16h do dia 26 de novembro de 2025 e seguem até as 16h de 29 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan. As taxas variam entre R$ 51,30 e R$ 96,30, de acordo com o nível de escolaridade.

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em 1º de fevereiro de 2026, em dois turnos, no município de Ibaté.

Entre os cargos ofertados estão funções de nível Fundamental (Serviço de Limpeza), Médio (Motorista, Recepcionista e Secretário Legislativo), Técnico (Técnico de Informática) e Superior (Contador).

