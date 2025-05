CAIXA abre seleção para estagiários de nível médio, técnico e superior

Caixa abre vagas de estágio - Crédito: reprodução CBN Vale

A CAIXA abriu processo seletivo para estagiários de nível médio, técnico e superior, com vagas disponíveis em todas as regiões do Brasil. A contratação será realizada por meio do Agente de Integração Super Estágios. As inscrições estarão abertas de 12 de maio a 05 de junho e podem ser feitas no site da Super Estágios. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a localidade onde deseja concorrer.

Para participar do processo seletivo, o estudante deve estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva em curso reconhecido pelo MEC, e estar frequentando nível médio, técnico ou nível superior. Além disso, é necessário ter no mínimo 16 anos. Serão asseguradas 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs), 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% para candidatos indígenas.

As vagas de nível superior são voltadas para estudantes dos cursos de Direito, Arquitetura, Engenharia, Economia, TI e Projetos Sociais (Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais ou Ciência Política).

Após a inscrição, os candidatos realizarão uma prova online. Para as vagas de nível superior, haverá também uma etapa de entrevista. A bolsa auxílio varia de até R$ 1.100 para estagiários de nível superior e de R$ 500 para os níveis médio e técnico. Além disso, os estudantes receberão um auxílio transporte de R$ 130 por mês.

Estágio na CAIXA

As vagas para estagiários de ensino médio e superior são renovadas conforme expiram os contratos vigentes, com prazo de seis meses até dois anos.

O Programa de Estágio CAIXA contribui para a formação profissional de jovens alunos, por meio da concessão de estágios supervisionados em um ambiente de trabalho. Esse programa promove a prática da cidadania e valores éticos e profissionais dentro da CAIXA. Em contrapartida, esses jovens enriquecem a empresa com ideias criativas e inovadoras do meio acadêmico e escolar, contribuindo para a obtenção de resultados sustentáveis.

Mais informações sobre a seleção estão disponíveis no site do Super Estágio ou no site da CAIXA.

Leia Também