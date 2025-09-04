(16) 99963-6036
Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

04 Set 2025 - 11h51Por Jéssica C.R.
O Balcão de empregos São Carlos Agora conta com mais de 20 vagas de empregos. Confira algumas:

- Ajudante
- Chapeiro
- Jovem aprendiz
- Vendedor
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de serviços gerais, entre outros

Atenção: O Balcão de Empregos do portal de notícias São Carlos Agora não possuí nenhum vínculo com o Casa do Trabalhador da Prefeitura Municipal.
 

Como funciona nosso balcão:  https://balcaodosca.com.br/pagina-candidatos-como-anunciar-seu-curriculo

Conheça todas as vagas:

https://balcaodosca.com.br/vagas

E-mail: balcao@saocarlosagora.com.br

