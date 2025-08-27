Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Balcão de Empregos SCA -
O Balcão de empregos São Carlos Agora conta com mais de 20 vagas de empregos. Confira algumas:
- Técnico em refrigeração
- Soldador
- Torneiro mecânico
- Assistente de miídias sociais
- Agente funerário
- Atendente plantonista, entre outros
Atenção: O Balcão de Empregos do portal de notícias São Carlos Agora não possuí nenhum vínculo com o Casa do Trabalhador da Prefeitura Municipal.
Como funciona nosso balcão: https://balcaodosca.com.br/pagina-candidatos-como-anunciar-seu-curriculo
Conheça todas as vagas:
https://balcaodosca.com.br/vagas
E-mail: balcao@saocarlosagora.com.br