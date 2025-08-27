(16) 99963-6036
quarta, 27 de agosto de 2025
Há vagas

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

27 Ago 2025 - 14h05Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Balcão de Empregos SCA - Balcão de Empregos SCA -

O Balcão de empregos São Carlos Agora conta com mais de 20 vagas de empregos. Confira algumas:

- Técnico em refrigeração
- Soldador
- Torneiro mecânico
- Assistente de miídias sociais
- Agente funerário
- Atendente plantonista, entre outros

Atenção: O Balcão de Empregos do portal de notícias São Carlos Agora não possuí nenhum vínculo com o Casa do Trabalhador da Prefeitura Municipal.
 

Como funciona nosso balcão:  https://balcaodosca.com.br/pagina-candidatos-como-anunciar-seu-curriculo

Conheça todas as vagas:

https://balcaodosca.com.br/vagas

E-mail: balcao@saocarlosagora.com.br

Leia Também

MRV abre vagas em canteiros de obras em São Carlos
Empregos11h37 - 27 Ago 2025

MRV abre vagas em canteiros de obras em São Carlos

PGE/SP abre 30 vagas em processo seletivo para cargos de nível médio e superior
Confira o edital10h45 - 26 Ago 2025

PGE/SP abre 30 vagas em processo seletivo para cargos de nível médio e superior

Governo de SP recebe inscrições de processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico até 28
Empregos09h47 - 24 Ago 2025

Governo de SP recebe inscrições de processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico até 28

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira
Há vagas13h26 - 21 Ago 2025

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Spani Atacadista abre vaga para Oficial de Manutenção em São Carlos
Empregos07h57 - 18 Ago 2025

Spani Atacadista abre vaga para Oficial de Manutenção em São Carlos

Últimas Notícias