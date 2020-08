AVANTE Centro Educacional está de volta com novas oportunidades

Crédito: Divulgação

A AVANTE Centro Educacional retomou com suas atividades presenciais no 27/07/2020, atendendo em novo horário de segunda a sexta-feira das 16h30 às 22h e aos sábados das 08h às 13h, devido ao momento em que estamos enfrentando. Estamos seguindo com todos os protocolos de higiene e segurança, trabalhando com turmas e horários reduzidos para um aproveitamento bom e seguro dos nossos alunos.

A hora de inovar é agora! Grandes, Médias e Pequenas empresas passaram por inovações neste ano de 2020 e muitos colaboradores não estavam preparados para essas mudanças.

Ficar estagnado não traz oportunidades e ainda se corre o risco de perder uma boa vaga para um concorrente mais preparado, pensando nisso a AVANTE lhe convida para conosco se qualificar.

Não deixe o tempo e as oportunidades passarem, decida ser, fazer e buscar o melhor hoje e agora, 2020 ainda não acabou, é tempo de inovar e realizar sonhos.

Estamos com matrículas abertas para os cursos de:

Bombeiro Civil Formação Noturno – Início em outubro

Bombeiro Civil Reciclagem no VIP – Início a combinar

Cuidador de Idosos Manhã – Início em setembro

Cuidador de Idosos Noturno – Início em outubro

Para os treinamentos de NR`s, Primeiros Socorros e Brigada entre em contato conosco e solicite um orçamento.

Informações:

Tel. (16) 3413-7111 ou WhatsApp (16) 98170 – 1587

Rua Sete de setembro, 2247 – São Carlos - (prox. ao restaurante São Carlos).

