sexta, 12 de setembro de 2025
Há vagas

Auxiliar de produção, doméstica: Balcão do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

12 Set 2025 - 14h40Por Jessica Carvalho R.
O Balcão de empregos São Carlos Agora conta com mais de 20 vagas de empregos. Confira algumas:

- Auxiliar de produção
- Doméstica
- Ajudante
- Vendedor
- Vendedor
- Auxiliar de mecânico, entre outros

Atenção: O Balcão de Empregos do portal de notícias São Carlos Agora não possuí nenhum vínculo com o Casa do Trabalhador da Prefeitura Municipal.
 

Como funciona nosso balcão:  https://balcaodosca.com.br/pagina-candidatos-como-anunciar-seu-curriculo

Conheça todas as vagas:

https://balcaodosca.com.br/vagas

E-mail: balcao@saocarlosagora.com.br

