(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Há vagas

Assistente comercial, auxiliar de mecânico: Balcão do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

09 Set 2025 - 08h15Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Balcão de Empregos SCA - Balcão de Empregos SCA -

O Balcão de empregos São Carlos Agora conta com mais de 20 vagas de empregos. Confira algumas:

- Ajudante
- Chapeiro
- Jovem aprendiz
- Vendedor
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de serviços gerais, entre outros

Atenção: O Balcão de Empregos do portal de notícias São Carlos Agora não possuí nenhum vínculo com o Casa do Trabalhador da Prefeitura Municipal.
 

Como funciona nosso balcão:  https://balcaodosca.com.br/pagina-candidatos-como-anunciar-seu-curriculo

Conheça todas as vagas:

https://balcaodosca.com.br/vagas

E-mail: balcao@saocarlosagora.com.br

Leia Também

Diocese de São Carlos reinaugura Casa de Retiros Emaús em Araraquara
Catolicismo 17h29 - 08 Set 2025

Diocese de São Carlos reinaugura Casa de Retiros Emaús em Araraquara

Inscrições para 2,2 mil vagas de soldados da PM começam nesta segunda-feira
Empregos07h43 - 07 Set 2025

Inscrições para 2,2 mil vagas de soldados da PM começam nesta segunda-feira

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira
Há vagas11h51 - 04 Set 2025

Balcão de Empregos do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

São Carlos está entre as 50 cidades paulistas que mais geraram empregos em julho
Empregos07h15 - 02 Set 2025

São Carlos está entre as 50 cidades paulistas que mais geraram empregos em julho

Indústria gera 50% dos empregos de São Carlos em 2025
Caged 06h23 - 29 Ago 2025

Indústria gera 50% dos empregos de São Carlos em 2025

Últimas Notícias