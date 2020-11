Aluno do IFSP São Carlos desenvolve aplicativo para ajudar pessoas com deficiência na busca de emprego

Crédito: Divulgação

No Brasil, muitos profissionais encontram desafios para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. O atual cenário é ainda mais complexo para pessoas com deficiências que, apesar da Lei de Cotas - Lei nº 8.213/91, ainda possuem grande dificuldade de ingresso, em especial, em posições compatíveis com sua formação. Por outro lado, empresas interessadas em contratar pessoas com deficiência para posições que exigem competências específicas, em níveis de formação que vão do técnico até a pós-graduação, muitas vezes não encontram profissionais disponíveis.

Pensando em superar esse desafio, o aluno Matheus Rodrigues, do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis, do campus São Carlos, desenvolveu em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) o aplicativo JobSkills. Esse aplicativo tem por objetivo unir oportunidades de trabalho com perfis profissionais de pessoas com deficiências, evidenciando suas competências, contribuindo para superar discriminações em razão da condição de deficiência. Tanto as funcionalidades quanto a interface gráfica do aplicativo foram elaboradas a partir de um grupo formado também por profissionais com deficiência, seguindo um conceito de "nada sobre eles sem eles".

O JobSkills foi desenvolvido no contexto de uma parceria entre pesquisadores do IFSP e da UFSCar, uma vez que o orientador do TCC, Prof. Lucas Oliveira, da Computação do IFSP, integra o Grupo de Pesquisa Identidades, Deficiências, Educação e Acessibilidade (GP-IDEA) da UFSCar. O GP-IDEA é liderado pelo Prof. Leonardo Cabral, que concebeu a ideia do aplicativo, em um projeto apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O aplicativo já está funcional e pode ser baixado gratuitamente no site do IDEA, onde também estão disponíveis mais informações sobre a tecnologia. Atualmente, os pesquisadores estão em busca de parcerias com empresas e instituições para a disponibilização gratuita e em larga escala do aplicativo.

