A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, informa que ainda há vagas abertas para o curso de Assistente de Logística.

o curso de Assistente de Logística será realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC São Carlos) e tem como objetivos atender clientes internos e externos, colaborando para o fluxo das informações, a partir dos registros das necessidades, dando retorno às solicitações, bem como auxiliar na organização e no controle de documentos e informações referentes aos processos logísticos, utilizando sistema de tecnologia de informação e comunicação disponível, conforme fluxo de processos estabelecidos pela organização

A inscrição para esse curso pode ser realizada até a próxima segunda-feira (10/03), das 8h30 às 16h30, no Departamento de Políticas de Emprego para Juventude, localizado na Avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro, local onde também serão ministradas as aulas até 05/06/2025.

Para se inscrever é necessário ter no mínimo 15 anos e Ensino Fundamental completo. No ato da inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e Comprovante de Endereço atualizado.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3376-6561 ou (16) 3377-4860. As vagas são limitadas.

