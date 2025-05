ACISC alerta para aumento do desemprego no primeiro trimestre de 2025

Comércio de São Carlos - Crédito: divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) acompanha com atenção os dados divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostram um aumento na taxa de desemprego nacional no primeiro trimestre de 2025. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o índice subiu de 6,2% no final de 2024 para 7% no início deste ano — o que representa 1,3 milhão de pessoas a mais fora de ocupações formais e informais.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, afirma que o cenário é preocupante e exige articulação entre os setores público e privado. "Estamos diante de uma conjuntura que exige respostas rápidas e políticas eficazes. O aumento do desemprego impacta diretamente o comércio e os serviços, especialmente em cidades como São Carlos, onde a economia local depende da movimentação de renda das famílias", pontua.

A análise do Núcleo de Economia da ACISC aponta que as maiores perdas ocorreram na construção civil, na administração pública e nos serviços domésticos, setores que juntos somaram mais de 900 mil postos de trabalho extintos. Segundo o economista Elton Casagrande, além do recuo nos empregos, chama atenção a retração dos vínculos informais e do trabalho por conta própria. “Houve uma queda significativa nas ocupações informais, o que demonstra a fragilidade desse tipo de vínculo em momentos de desaquecimento. Mesmo assim, o rendimento médio do trabalhador teve leve alta, passando de R$ 3.371 para R$ 3.410, o que pode ser reflexo de uma permanência no mercado de empregos com salários mais altos", analisa.

Para os próximos meses, a expectativa é que o Sudeste e o Estado de São Paulo apresentem dados mais detalhados, que permitirão uma análise regionalizada da conjuntura. A ACISC reforça seu compromisso com a geração de emprego e renda em São Carlos, promovendo capacitações e parcerias estratégicas para fomentar o empreendedorismo e a recolocação profissional.

Análise elaborada pelo Núcleo de Economia da ACISC

