Abertas as inscrições para os cursos de Cuidador de Idosos, Bombeiro Civil, Análises Clínicas e Saúde Bucal

Abertas as Inscrições para os Cursos Cuidador de Idoso, Bombeiro Civil, Análises Clínicas, Saúde Bucal e Outros..

(valor apenas da inscrição, consultar valores totais, mensalidades e condições)

Em decorrência do Novo Coronavírus COVID-19 e o isolamento social, iniciou-se uma crise e como consequências o desemprego, pois as empresas começaram a não ter demanda suficiente para pagar os salários de seus colaboradores.

Por conta disso, muitas pessoas terão que procurar outras áreas de profissionalização, que irão inseri-las novamente no mercado de trabalho.

Com isso, O IETECH abriu as inscrições paracursos em diversas áreas.

Diferencial

Aulas teóricas dinâmicasONLINE pelo aplicativo¨Google Meets¨ em tempo real, podendo o aluno estar acessando por notebook ou celular em dias e horários agendados.

Aulas práticas serão realizadas posteriormente (após autorização da prefeitura);

Material didáticoincluso no valor total do curso;

Professores das áreas específicas atuantes no mercado;

Direcionamento do aluno (com desempenho satisfatório) para novas oportunidades de trabalho;

Certificado Válido em todo o território nacional;

Para informações e inscrições:WhatsApp (16 99138-8732)ouE-mail(institutoietech@gmail.com).

*Atenção, não estamos com atendimento presencial.

*Alguns de nossos cursos terão início ONLINE, por conta da Pandemia COVID-19.

*Estamos com opções de parcelamento facilitado e com descontos que variam de 15% até 50% sob o valor total do curso.

Cursos com matrículas abertas

