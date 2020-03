Abertas as inscrições para os cursos de cuidador de idosos, auxiliar odontológico e de análises clínicas

Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para os cursos na área da saúde.

Entre eles estão os cursos de Cuidador de Idosos, Auxiliar Odontológico e Auxiliar em Laboratório de Análises Clínicas.

Diferencial

• Aulas 100% presenciais;

• Aulas teóricas-expositivas-práticas;

• Material didático incluso no valor das mensalidades;

• Professores das áreas específicas atuantes no mercado;

• Direcionamento do aluno (com desempenho satisfatório) para novas oportunidades de trabalho.

Conheça um pouco mais sobre os cursos:

->Cuidador de Idoso

MERCADO DE TRABALHO

A projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de que em 2050 a população de idosos será de 63 milhões de pessoas. Em 1980 eram 10 idosos para cada 100 jovens, e em 2050 serão 172 idosos para cada 100 jovens, porque a esperança de vida ao nascer saiu de 43,3 anos, na década de 1950, para 72,5 anos em 2007, segundo o IBGE.

Além disso, segundo o Ministério da Saúde, existem hoje aproximadamente 3,8 milhões de idosos com algum grau de dependência no país. Por isso, o mercado de trabalho para os chamados cuidadores de idosos já tem bastante demanda e a tendência é aumentar cada vez mais.

A capacitação vai preparar os cuidadores para administração de medicamentos, prevenção de acidentes domésticos, diagnósticos de dificuldades e promoção da inserção social do idoso. O curso, que tem carga horária de 160 horas, é aberto a todos os interessados que sejam maiores de 18 anos e tenham ensino fundamental completo.

Horário das aulas: Até 2 vezes por semana, das 19h às 22h.

->Auxiliar Odontológico (Saúde Bucal)

MERCADO DE TRABALHO

Compete ao Auxiliar de Saúde Bucal, sempre sob supervisão do CD ou do TSB: orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; manter em ordem arquivo e fichário; controlar o movimento financeiro; revelar e montar radiografias intrabucais; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentar o CD ou o TSB junto à cadeira operatória; promover o isolamento do campo operatório; manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; confeccionar modelos em gesso; aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental e proceder à conservação e manutenção do equipamento odontológico. O CD pode ter quantas ASBs ele quiser. A ASB tem as mesmas restrições quanto à atividade profissional e propaganda do TSB.

Horário das aulas: Até 3 vezes por semana, das 19h às 22h.

->Auxiliar em Laboratório de Análises Clínicas

MERCADO DE TRABALHO

As atividades desse profissional são desempenhadas em laboratórios de análises clínicas, instituições de saúde bem como em domicílios, lar de idosos, serviço de atendimento móvel de urgência e dentre outros.

Horário das aulas: Quartas-feiras, das 19h às 22h.

