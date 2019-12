Abertas inscrições para o Curso de Barbeiro no Instituto 7 de Setembro

Você que ainda não se organizou para iniciar o ano com novos projetos, esse é o momento. O Instituto 7 de Setembro está com vagas em aberto para o Curso de Barbeiro, que iniciará no mês de Janeiro, com isenção da matrícula se contratado ainda nesse mês de Dezembro.

O curso será ministrado pelo Barbeiro Jeffinho, que tem uma vasta experiência há mais de 25 anos na área da beleza masculina.

O Curso tem 90% de aulas práticas para você aprender todos os tipos de cortes da atualidade e os clássicos, juntamente com os cortes de barba. As vagas são limitadas. Corra e garanta seu 2020 com sua independência financeira!

Informações e contato

Telefone: 16 3415-2777

Whatsapp: 16 99286-3838

Instagram:@7desetembro_instituto

Facebook: Instituto 7 de Setembro.

Endreço: Rua 7 de Setembro, n 2203, Centro - São Carlos.

