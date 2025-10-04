Abate de frangos e manutenção de aviões impulsionam emprego em São Carlos

Abate de aves: reativação de uma empresa que vende frango de corte foi um dos fatorse que puxou a geração de novos postos de trabalho - Crédito: Foto: Lucas Scherer/Agência Gov

Em agosto de 2025, a economia de São Carlos, segundo o CAGED, abriu 584 novas vagas no mercado de trabalho. Este é o saldo entre 4.146 contratações e 3.562 demissões. O setor de serviços puxou a abertura de vagas, com saldo de 361 — diferença entre 1.897 novos contratos e 1.536 desligamentos.

A indústria abriu 111 novos postos de trabalho, com 891 admissões e 780 cortes. Depois aparece a construção civil, com 75 novos empregos, diferença entre 322 admissões e 247 desligamentos. O comércio contratou 898 pessoas e desligou outras 873, gerando saldo positivo de 25 empregos. Por último, a agropecuária respondeu por 12 vagas abertas em agosto — resultado de 138 contratações e 126 demissões no período.

“Em agosto, os setores da indústria que continuam impulsionando os empregos na cidade são: abate e fabricação de produtos de aves, fabricação de máquinas-ferramenta e manutenção e reparação de aeronaves. Isso mostra que a diversidade de atividades da indústria na cidade é nosso maior fator competitivo”, destaca o diretor regional do CIESP São Carlos, Marcos Henrique dos Santos.

Segundo ele, apesar de haver setores sendo duramente atingidos pela queda nas exportações, pela retração na atividade econômica do país — provocada pelas altas taxas de juros e pelo aumento da dívida das famílias —, outros segmentos compensam as perdas. “A indústria da cidade vem resistindo, mas precisamos de melhores condições econômicas para não inviabilizar principalmente a pequena e média indústria”, comentou Santos.

O economista Sérgio Perussi: “os números são alentadores para o momento vivido pelo país com disputas políticas exacerbadas e pela economia mundial em meio a reestruturação geopolítica”

DINÂMICA DO SETOR FABRIL – Os números de empregos líquidos gerados nos primeiros oito meses do ano e em agosto são, segundo o economista Sérgio Perussi, interessantes, pois refletem a dinâmica do setor industrial e de serviços da cidade, com criação líquida (admissões menos demissões) de aproximadamente 1.100 postos na indústria e 750 no setor de serviços.

“Para um crescimento vegetativo que está por volta de 0,4% nos últimos anos (estimativa 2024/2025) e com informações que indicam que a população de São Carlos cresceu 1.100 pessoas em 2024, a criação de 2.658 vagas significa que a oferta de emprego foi maior que o crescimento populacional esperado para 2025, resultando, portanto, em um aumento da capacidade de absorver trabalhadores que provavelmente estavam desempregados.”

De acordo com Perussi, os números são alentadores para o momento vivido pelo país, com disputas políticas exacerbadas e uma economia mundial em meio a um processo de reestruturação geopolítica e guerras sem fim previstas.

