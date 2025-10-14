7.807 são-carlenses pedem Seguro-Desemprego em 2025

Carteira de Trabalho - Crédito: divulgação

O volume de requerimentos de Seguro-Desemprego em São Carlos cresceu 1,5% entre janeiro e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos primeiros oito meses de 2024, o Ministério do Trabalho, Emprego e Renda recebeu 7.700 pedidos do benefício. No mesmo período de 2025, esse número saltou para 7.807.

Em 2024, o maior número de pedidos foi apresentado em fevereiro, com 1.058. O menor número foi registrado em agosto, quando houve apenas 833 requerimentos. Em 2025, o mês com o maior volume de solicitações foi janeiro, com 1.037. Junho foi o mês com o menor número: 900.

ARARAQUARA – Em Araraquara, foram registrados 8.640 pedidos de Seguro-Desemprego entre janeiro e agosto de 2024. No mesmo período de 2025, o número de requerimentos do benefício saltou para 8.740. Os dados revelam um ligeiro aumento de 1,2% na busca pelo benefício.

RIO CLARO – Na cidade de Rio Claro, o Ministério do Trabalho, Emprego e Renda contabilizou, nos oito primeiros meses de 2024, um volume de solicitações do Seguro-Desemprego de 6.471. Já entre janeiro e agosto de 2025, esse montante cresceu para 6.836, o que representa um aumento de 6% na demanda pelo benefício social.

O QUE É O BENEFÍCIO

O Seguro-Desemprego é um dos principais instrumentos de proteção social no Brasil, oferecendo suporte financeiro temporário a trabalhadores demitidos sem justa causa.

Em 2025, o benefício passou a ter valor mínimo de R$ 1.518, correspondente ao novo salário mínimo, e teto fixado em R$ 2.424,11 para quem recebia acima de R$ 3.564,96. Essas mudanças ajudam a manter o poder de compra e amenizam o impacto financeiro da demissão. Embora o valor tenha sido atualizado, a quantidade de parcelas e o benefício permanecem os mesmos.

TABELA ATUALIZADA

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) atualizou a tabela anual utilizada para o cálculo dos valores do Seguro-Desemprego, com vigência a partir de 11 de janeiro de 2025.

Com isso, o valor do benefício não será inferior ao salário mínimo vigente, atualmente fixado em R$ 1.518,00. Já os trabalhadores com salários médios superiores a R$ 3.564,96 receberão, de forma fixa, o teto do benefício, estabelecido em R$ 2.424,11.

O reajuste das faixas salariais para o cálculo do Seguro-Desemprego considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo IBGE. Em 2024, o acumulado dos 12 meses anteriores ao reajuste foi de 4,77%.

A atualização do benefício atende aos requisitos previstos na Lei nº 7.998/1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, e na Resolução nº 957/2022 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT).

Faixas de Salário Médio para Cálculo do Benefício

Até R$ 2.138,76 – Multiplica-se o salário médio por 0,8

De R$ 2.138,77 até R$ 3.564,96 – O que exceder a R$ 2.138,76 multiplica-se por 0,5 e soma-se a R$ 1.711,01

Acima de R$ 3.564,96 – O valor será fixo de R$ 2.424,11

O valor do benefício não será inferior ao salário mínimo vigente de R$ 1.518,00 para o ano de 2025.

QUEM TEM DIREITO

Tem direito ao benefício o trabalhador que:

Tiver sido dispensado sem justa causa;

Estiver desempregado no momento do requerimento;

Tiver recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica (inscrita no CEI), relativos a: Pelo menos 12 meses nos últimos 18 imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da primeira solicitação ; Pelo menos 9 meses nos últimos 12 , quando da segunda solicitação ; Cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, nas demais solicitações ;

Não possuir renda própria suficiente para seu sustento e o de sua família;

Não estar recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.

COMO SOLICITAR

O benefício pode ser solicitado nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTEs), no Sistema Nacional de Emprego (SINE), pelo Portal GOV.BR ou por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

NÚMERO DE PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO (Janeiro a Agosto)

Cidade 2024 2025 Variação São Carlos 7.700 7.807 +1,5% Araraquara 8.640 8.740 +1,2% Rio Claro 6.471 6.836 +6,0%

