UFSCar oferece apoio logístico às eleições municipais em São Carlos

Neste domingo, 15, ocorreram as eleições municipais para escolha de Prefeitos e Vereadores em todo País. Equipes da Pró-Reitoria de Administração (ProAd), da Prefeitura Universitária (PU) e da Secretaria Geral de Informática (SIn) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) trabalharam para viabilizar o bom funcionamento de 6 seções eleitorais na Universidade, no campus de São Carlos.



As 6 seções de votação, na UFSCar, foram instaladas no Edifício de Aulas Teóricas - AT 4. O Dr. Luciano Mitidieri Bento Garcia, Pró-Reitor Adjunto de Administração, coordenou as ações necessárias para o bom andamento da votação.



Diferentemente de anos anteriores, nestas eleições a UFSCar não cedeu somente o espaço. Também foi realizado apoio logístico para a instalação das mesas receptoras de votos e à condução da eleição.



"A organização e o funcionamento contaram muito com o apoio dos servidores da Prefeitura Universitária (PU). Em especial, agradeço ao Fábio Marques, Chefe da Vigilância, e ao Leandro Maroto, Coordenador de Contratos e Serviços, pelo trabalho desenvolvido ao longo do último mês e, principalmente, neste final de semana. Conseguimos planejar todas as ações de modo eficaz e redobramos os cuidados em função da pandemia", conta o Dr. Luciano M. B. Garcia, Coordenador.



No sábado (14), a partir das 8h, a equipe da UFSCar recepcionou os fiscais do TRE para instalação e teste das urnas eletrônicas. Também foi sinalizado o percurso desde a entrada da Universidade até o local de votação, organizadas as salas e afixadas as listas de candidatos.



No domingo (15), dia das eleições, a votação teve início às 7h. Como medida de proteção contra o novo Coronavírus, das 7h às 10h a orientação era para que somente pessoas com mais de 60 anos votassem. Ao longo do dia foi disponibilizado álcool em gel e colocadas fitas para demarcar o distanciamento recomendado entre os presentes.



Uma sala com computador e acesso à internet esteve disponível para eventuais consultas por parte de fiscais e mesários. Com apoio da equipe da Prefeitura Universitária (PU), os espaços de votação e de circulação foram mantidos limpos durante toda a votação. As seções encerraram a votação às 17h.



Nos espaços da UFSCar, o processo de votação correu conforme o esperado. "Cerca de 25 servidores e colaboradores da UFSCar atuaram para que tudo decorresse bem e pudéssemos, enquanto Instituição, contribuir para o avanço e consolidação da democracia. Agradecemos a todos e reforçamos nosso reconhecimento a cada um", ressalta a Profa. Dra. Wanda Hoffmann, Reitora da UFSCar.

