Sérgio Ferrão fala em Parque Linear na antiga Faber e possível concessão do SAAE

Sérgio Ferrão é candidato a prefeito de São Carlos: é a primeira vez que disputa uma eleição - Crédito: Divulgação

O empresário Sérgio Ferrão é o entrevistado desta terça-feira (20) do São Carlos Agora. Candidato pelo Republicanos, ele surge com a promessa de imprimir o ritmo da gestão eficiente e estabelece prazos para a solução de alguns problemas da administração pública. Um deles é o desabastecimento. “Vamos dar respaldo à atuação dos servidores do SAAE. Agora, se em dois anos e meio ou três não conseguirmos acabar com o desabastecimento, é que há problema interno, de ingerência. Aí eu sou a favor de concessão do SAAE, de 10, 20, 30 anos. Formaríamos uma agência reguladora dos serviços, pedindo auxílio à Câmara, ao Ministério Público para a fiscalização”.

Sobre um plano de contenção às enchentes, Sérgio Ferrão propõe uma desapropriação, a custo zero aos cofres públicos, do prédio da antiga Faber Castell na rua Episcopal, para a construção de um Parque Linear.

Por que ser prefeito de São Carlos? Para Sérgio Ferrão, uma gestão eficiente evolui décadas em apenas quatro anos

É uma oportunidade de discutir política com estes grupos que governam São Carlos há décadas. Eu acredito na renovação da política, que começou em 2018 com o presidente Jair Bolsonaro e vai estourar nas eleições de 2020. Quem votou em Bolsonaro não vai votar 45. Não vai votar no 17 do Airton [Garcia], pois não corresponde ao que prega o presidente da República. Vamos provar que dá para fazer mais com menos; vamos sair do campo da indignação para a ação. Quero ser prefeito porque sei que dá para fazer muito mais do que é feito hoje.

Qual é a sua opinião sobre a saúde? O que pode ser feito para ser melhorado?

Precisamos criar, verdadeiramente, uma Secretaria de Saúde. Hoje o que temos é uma Secretaria de Doença. O que eu quero dizer? Precisamos atuar na medicina preventiva, atrelando esse trabalho ao incentivo à prática de bons hábitos alimentares e ao esporte também. Não dá para aceitar que a Secretaria de Saúde não tenha um prontuário eletrônico. O funcionalismo público precisa de capacitação. Eu venho sem amarras e apadrinhamento político de empresário, logo posso colocar cargos técnicos na saúde, buscando valores dentro do quadro do funcionalismo público. Cargo de chefia não pode ser indicado por político.

O que você acha da Educação Municipal? Quais são as suas propostas para o tema?

Precisamos fazer uma reforma no Estatuto da Educação e melhorar as condições para que o professor possa trabalhar. Em todos os aspectos. O aspecto estrutural é um exemplo. O uniforme escolar precisa chegar ao aluno em janeiro e não em setembro. Temos que motivar os alunos, oferecendo estruturas tecnológicas necessárias. Aumentar as ferramentas digitais disponíveis aos alunos.

São Carlos está há seis anos sem a licitação do transporte público. O que você pretende fazer?

Eu afirmo que sou o único candidato que consegue fazer a licitação do transporte público porque não tenho rabo preso com empresário. Farei a licitação consultando a população. Uma licitação decente, de verdade, com estudo de origem e destino. Fazer um IPK (Índice de Passageiro) por quilômetro rodado das rotas do transporte público. Temos um plano de descentralização do transporte, fazendo a interligação com cinco terminais de transporte que nós temos. Precisamos implementar a mobilidade urbana, de fato, no município. A Prefeitura gastou algo em torno de R$ 800 mil para o estudo de mobilidade urbana. Sou um dos poucos candidatos que sou a favor do mototáxi. Sou a favor da regularização do transporte por aplicativo, do táxi... sou a favor de um estudo de viabilidade técnica para inserir o transporte de passageiro por vans. Sou a favor de um estudo para colocarmos duas companhias, de nível médio, para o transporte de passageiros. Isso é possível por intermédio de um consórcio de empresas.

São Carlos é a Capital Nacional da Tecnologia. Como potencializar esta condição? Existe uma proximidade entre universidade, centros de pesquisa, Prefeitura e comunidade?

Você só consegue aproximar administração da universidade com modernidade. Desde o governo Barba (PT), não vimos proximidade da universidade com o Poder Público. Vamos buscar parcerias com as universidades, mas também com as startups.

Quais são as suas propostas para melhorar o emprego em São Carlos? De que forma atrair novas empresas?

Uma das propostas é parcerias com o Sistema S para qualificação dos trabalhadores. Saber qual é a demanda dos empresários para qualificar os trabalhadores. As grandes empresas vêm a São Carlos apenas com uma gestão eficiente e transparente. Há uma série de fatores que desburocratizam a geração de emprego e renda e na nossa administração vamos trabalhar para que isso se torne real.

Políticas públicas para os jovens. O que você pretende fazer?

Incentivar o lazer nos próprios bairros. A Secretaria de Infância e Juventude, que teria esse papel de inserção do jovem na sociedade, não funciona. É por isso que pensamos na junção de secretarias. Uma dessas junções seria Cidadania e Infância e Juventude. E mais: a Cultura tem que estar junto à Secretaria de Educação. Cultura não tem que estar com o Esporte. Fazendo essas alterações, conseguiremos desenvolver políticas para os jovens. E nesse plano de redução, pretendemos trabalhar com, aproximadamente, 15 secretarias.

O que você propõe para melhorar a arrecadação do município?

Precisamos rever a Planta Genérica de Valores. Quando se fala nisso, a impressão é de aumento de impostos. Não é bem assim. Na maioria dos casos, teremos redução. Precisamos trabalhar na regularização dos imóveis, inclusive os rurais. Isso fortaleceria a arrecadação. A nossa proposta é trabalharmos pela viabilização do porto seco junto ao aeroporto Mário Pereira Lopes, internacionalizado recentemente.

Hoje, o SAAE tem reclamações de desabastecimento em vários bairros e vazamento de água tratada. De que forma melhorar a gestão dos serviços?

Vamos dar respaldo à atuação dos servidores do SAAE. Agora, se em dois anos e meio ou três não conseguirmos acabar com o desabastecimento, é que há problema interno, de ingerência. Aí eu sou a favor de concessão do SAAE, de 10, 20, 30 anos. Formaríamos uma agência reguladora dos serviços, pedindo auxílio à Câmara, ao Ministério Público para a fiscalização.

Quais são os seus planos para evitar as enchentes em São Carlos?

Um problema secular não se resolve em quatro anos. Temos que parar de pensar em reeleição e, sim, em nova geração. Temos que nos aproximarmos das universidades de São Carlos para trabalharmos caminhos que mitiguem as enchentes. Temos um projeto de desapropriação do prédio da Faber para criarmos um parque linear de contenção das chuvas. Isso é viável.

As políticas habitacionais dos governos estadual e federal foram reduzidas. De que forma, então, reduzir o déficit habitacional?

A Prohab perdeu o foco. É alvo de uma investigação do Ministério Público sobre desvio de dinheiro. Temos que fazer a Prohab funcionar de verdade, com parcerias entre os governos federal e estadual. Temos de revisar o Plano Diretor, verticalizando o centro, e que a pessoa tenha a oportunidade de morar no centro, perto de tudo, incentivando este munícipe a deixar o carro em casa. Esse é o desafio da próxima administração. Daqui a pouco estaremos perto de Ibaté e sem um planejamento urbano eficaz.

O que você promete de diferente dos seus adversários?

Eu não prometo. Vou fazer. Uma gestão eficiente anda décadas em apenas quatro anos. A cidade precisa ser administrada por quem vive nela, para quem usa os seus serviços. Vamos fazer uma administração viável. É isso que eu asseguro. Precisamos de uma cidade sem maquiagem, vivendo três anos no caos e no último com obras eleitoreiras.

Suas considerações finais

São Carlos tem uma oportunidade única em 15 de novembro. De acabar com um ciclo político ultrapassado. Elegendo Sérgio Ferrão e o seu grupo político significa acabar com a política da década de 1980, de 1990, que ainda domina esta cidade e atrasa o seu desenvolvimento. Se não está satisfeito com este governo, vote 10. Existe gente honesta que quer trabalhar por São Carlos. E este nome é Sérgio Ferrão.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também