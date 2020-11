São Carlos vive escassez de pesquisas eleitorais

Crédito: Agência Brasil

Até às 15h20 desta sexta-feira (6) nenhuma outra pesquisa de opinião para candidatos a Prefeitura Municipal de São Carlos havia sido cadastrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral.

A última pesquisa foi registrada no dia 13 de agosto e divulgada no dia 20 do mesmo mês pela rádio POP FM. Na época os candidatos não haviam nem registrado a candidatura. A empresa contratada para a realização da coleta de informações foi a Paulista Júnior Projetos e Consultoria, de Araraquara, ao custo de R$ 4 mil. A mesma emissora de rádio já havia contratado a mesma empresa em março para uma pesquisa de opinião para as eleições deste ano.

A situação foi bem diferente nas eleições municipais de 2016, quando sete pesquisas foram registradas no sistema do TSE.

Última pesquisa mostra liderança de Airton

Na última pesquisa divulgada pela POP FM, foram entrevistadas 640 pessoas em vários pontos da cidade. O atual chefe do Poder Executivo, Airton Garcia apareceu em primeiro na preferência do eleitorado com 27,54% das intenções de voto. Julio Cesar (PL) apareceu na segunda colocação com 10,95%, seguido de Leandro Guerreiro (Patriota) com 6,73% na preferência do são-carlense.

Sérgio Ferrão (Republicanos) e Netto Donato (PSDB) apareceram, respectivamente, com 4,85% e 4,23%. Após, a pesquisa indicou um cenário embolado com Marina Melo (PSD - 2,82%), Mestre Taroba (Avante - 2,66%), Deonir Tofolo (SD - 2,50%) e Chico Loco (PSB - 2,03%).

Completam a lista Erick Silva (PT – 1,88%), Sérgio Rocha (PTB – 1,41%), Antônio Sasso (Podemos – 1,25%), e Ronaldo Mota (PSOL – 0,63%) Não souberam responder está em 30,36%

Rejeição

Os pesquisadores da Paulista Júnior Projetos & Consultoria perguntaram ao eleitor: “em qual dos candidatos você não votaria”. Airton Garcia lidera com 22,97%, seguido de Leandro Guerreiro com 15,31%. Chico Loco aparece na rejeição com 7,19% e Julio Cesar com 5,31%. Marina Melo (2,66%), Sérgio Rocha e Erick Silva (2,19%), Antônio Sasso e Deonir Tofolo (1,88%), Neto Donato (1,72%), Mestre Taroba (1,56%), Sérgio Ferrão (0,78%) e Ronaldo Mota (0,31%) completam o quadro. Não souberam responder (34,06%).

A margem de erro é de 4 pontos percentuais.

