São Carlos terá três mulheres na Câmara de Vereadores

Raquel Auxiliadora, Professora Neusa e Cidinha do Oncológico - Crédito: Arquivo Pessoal

A cidade de São Carlos terá três mulheres como vereadoras, no próximo ano. São elas: Raquel Auxiliadora (PT), Cidinha do Oncológico (PP) e Professora Neusa (Cidadania). Juntas, elas obtiveram 4064 votos.

Raquel Auxiliadora dos Santos, tem 37 anos, é pedagoga e professora da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ela também é fundadora do Coletivo Promotoras Legais Populares de São Carlos – organização voltada ao empoderamento das mulheres, para que homens e mulheres sejam efetivamente iguais em direitos – e foi gestora de Políticas para as Mulheres no Município (2007-2012). Atualmente atua como Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Foi eleita com 1.292 votos.

Neusa Valentina Golineli, a Professora Neusa tem 59 anos é natural de Torrinha (SP) e dá aulas para alunos do ensino médio. Foi eleita com 1.187 votos.

Maria Aparecida Rodrigues dos Santos, a Cidinha do Cidinha do Oncológico, tem 68 anos de idade é conhecida da população são-carlense. Ela é ligada a área de saúde e vai para o seu terceiro mandato como vereadora. Foi eleita com 1.585 votos.

