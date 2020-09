São Carlos deve ter 11 candidatos a prefeito

O final de semana foi agitado na política de São Carlos. Vários partidos se organizaram e definiram os candidatos ao posto de chefe do Poder Executivo.

Leandro Guerreiro (Patriota) e Chico Loco (PSB) abriram a série de convenções. Na sexta-feira (11), no Parque Primavera, o Republicanos fechou apoio à candidatura do empresário Sérgio Ferrão. O vice ainda não foi escolhido. “São Carlos tem que crescer. Tem que sair das décadas de 1980 e 1990. São Carlos está estagnada politicamente, precisa de controladoria e de auditoria séria. São Carlos precisa de administração para o povo”, discursou à militância.

No sábado (12), o Avante fechou apoio a Mestre Taroba da Capoeira. O cantor Caio Mania será o vice. A convenção aconteceu no clube Flor de Maio. “Vamos trazer o maior programa de qualidade de vida de São Carlos, cuidar dos idosos com carinho e cuidar dos jovens. A droga tomou conta dos jovens, vamos investir na nossa juventude, capacitá-los para o mercado de trabalho, além de trabalharmos com as nossas universidades. Eu não tenho promessas, tenho projetos. São Carlos precisa cuidar de gente”, afirmou.

No mesmo dia, o PSL fechou apoio em torno da reeleição do prefeito Airton Garcia. Edson Ferraz é o vice. Ele está filiado ao MDB. Os partidos PROS, PTB, PV, Cidadania e Progressistas completam a chapa de apoio.

“São Carlos, hoje, é uma cidade moralizada. Na minha administração, não tem rolo de corrupção, encrenca com o judiciário e com a promotoria. Nós estamos a recuperar toda a malha viária e esse trabalho não pode parar”, declarou.

Domingo

No domingo (13), o Solidariedade anunciou o empresário Deonir Tofollo como candidato a prefeito. O professor Jorge Carrara (PDT) é o candidato a vice. PRTB, PMN e PSC completam o time de siglas partidárias. “São Carlos tem uma gestão precária e isso prejudica a qualidade dos serviços públicos. Estou preparado e capacitado para colocar a cidade no rumo que ela precisa. São Carlos precisa de uma gestão à altura da sua importância no Estado de São Paulo. São Carlos tem um enorme potencial em função das suas universidades”, confirmou.

O PSD anunciou a candidatura de Marina Melo, esposa do atual vice-prefeito Giuliano Cardinali e filha do ex-prefeito Dagnone de Melo. O vice-prefeito indicado é o médico João Carlos Mora. “A mulher precisa ocupar o seu espaço. Quando você cuida da mulher, cuida da vida toda. O meu vice é da área da saúde porque São Carlos mostrou fragilidade neste setor durante a pandemia”, declarou.

À tarde, o PT definiu o metalúrgico Erick Silva como candidato a prefeito. Rose Mendes, que foi vice-prefeita na primeira gestão de Newton Lima, volta ao cenário político, novamente como candidata a vice. “Tenho certeza que todo o potencial do nosso povo, da nossa universidade, tem que ser implementado para melhorar a condição dos seus habitantes. O objetivo é que a população viva bem e não é isso que experimentamos hoje. O exemplo disso são as duas administrações exitosas do PT em São Carlos, com Oswaldo Barba e Newton Lima”, explicitou.

O professor Ronaldo Mota é o candidato do PSOL. O vice é do mesmo partido. “As candidatura tem um lado. Somos antibolsonaristas. Defendemos a vida e não à volta às aulas nas redes municipal e estadual. Defendemos um transporte público de qualidade, rumo à tarifa zero, uma renda básica federal e municipal”, comentou.

Netto Donato e Julio Cesar

Nesta segunda-feira (14) às 19h30, no Jardim Itamarati, o PSDB deve indicar Netto Donato. Ela conta com o apoio do Democratas. O comentário de bastidor dá conta que a vereadora Laíde Simões deve ser a indicada a vice. Na terça-feira (15), o vereador Julio Cesar (PL) deve ser indicado como candidato a prefeito. O Podemos compõe a base de apoio e deve indicar Antônio Sasso como vice.

