Começam as convenções partidárias para as eleições municipais

O Patriota deve oficializar neste sábado (5), às 15h, a candidatura de Leandro Guerreiro à Prefeitura de São Carlos. A convenção acontece no bairro Cidade Aracy. O partido não fará composições com outras siglas e o vice dele será Ivan Amaral.

Guerreiro dá o pontapé nas eleições 2020. Os partidos têm até o dia 16 de setembro para apresentarem os nomes na corrida ao Edifício Sesquicentenário, o prédio da Prefeitura.

Airton Garcia

O atual prefeito Airton Garcia (PSL) projeta a convenção municipal na caminhada à reeleição para o dia 12 de setembro. Partidos que o apoiam como o MDB, que deve indicar Edson Ferraz como vice, planeja a convenção para o mesmo dia, assim como PTB, PROS e Progressistas, partidos que dão sustentação ao atual governo. O PV está na base de apoio a Airton, mas promoverá a convenção no dia 14.

Chico Loco

O ex-vereador Chico Loco (PSB) definiu a convenção para o dia 8 de setembro, às 19h30. O encontro político ocorre por videoconferência. O médico renunciou ao mandato de vereador, dando espaço para a atuação de Daniel Lima. O partido sofreu uma debandada de nomes expressivos na política local, após o ingresso de Airton Garcia no PSL.

Sérgio Ferrão

O empresário Sérgio Ferrão (Republicanos) está para definir a data da convenção do partido com o presidente da sigla, o vereador Edson Ferreira. O encontro deve acontecer entre os dias 10 e 14 de setembro.

Marina Melo

Dia 13 de setembro, às 9h30, no bairro Estância Suíça. Este é o dia e hora da convenção do PSD, de Marina Melo. Não se sabe ao certo se o partido vai referendar a candidatura da filha do ex-prefeito Dagnone de Melo à Prefeitura. Conversas de bastidores apontam que o partido deve indicá-la à vice-prefeitura, na chapa do candidato Netto Donato (PSDB). Também não descartam uma candidatura dela à Câmara de Vereadores.

Ronaldo Mota

O professor e postulante à cadeira de prefeito pertence ao PSOL. A convenção está prevista para acontecer no dia 13 de setembro.

Erick Silva

O ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Erick Silva, é pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que governou São Carlos por 12 anos. A sigla luta para voltar à administração da cidade e promove sua convenção no dia 13 de setembro.

Deonir Tofollo

O empresário e ex-secretário de Agricultura do governo Airton Garcia, Deonir Tofollo, está no Solidariedade. A convenção partidária está prevista para o dia 13 de setembro, no salão de eventos do hotel Pérea. PRTB, PDT, PSC e PMN são os outros partidos que caminham com o empresário e fazem as suas convenções no mesmo dia e espaço. O político dialoga com outros partidos e promete surpresas na reta final da definição das candidaturas.

Netto Donato

O advogado Netto Donato (PSDB) também está na disputa eleitoral, contudo o partido dele ainda não definiu a data da convenção. O Democratas, comandado pelo ex-vice-prefeito Claudio Di Salvo, definiu a convenção para o dia 14 de setembro, no Espaço Tia Terê, no Jardim Itamarati. Um forte indício para a data – e local – para a convenção do PSDB.

Julio Cesar e Antônio Sasso

O vereador e ex-deputado estadual Julio Cesar (PL) terá a candidatura referendada no dia 15 de setembro. A novidade na disputa é a possível indicação do ex-diretor de Recursos Humanos da Tecumseh, Antônio Sasso (Podemos) como candidato a vice. O Podemos, por sinal, planejava a sua convenção para o dia 14.

Mestre Taroba da Capoeira

Candidato pelo Avante, os apoiadores dele se reúnem no dia 12 de setembro, às 9h, no Flor de Maio, para a convenção do partido.

Este e o cenário eleitoral de momento. Contudo, a política é bem dinâmica e surpresas podem ser conferidas algumas horas antes das convenções.

