Quatorze candidatos com patrimônio acima de R$ 300 mil receberam auxílio emergencial em São Carlos

O Tribunal de Contas da União (TCU) tornou pública a lista com os nomes dos candidatos que declararam patrimônio igual ou superior a R$ 300 mil e que receberam alguma parcela do auxílio emergencial até julho de 2020.

Em São Carlos, 14 candidatos a vereador aparecem na lista. São eles:

Nome do Candidato Patrimônio declarado ao TSE Tipo de auxílio e Regra aplicável Forma de inclusão JOSE RUBENS ZANCHETA R$ 1.020.000,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa DEISE CRISTINA DA SILVA ROTTA TEIXEIRA R$ 615.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) Estava no Cadastro Único ANDRE LUIZ SILVA VILLARI R$ 555.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa MARILDA APARECIDA ALVES R$ 539.700,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa CRISTINA RODRIGUES DA SILVA JORGE R$ 448.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa MILTON BALDAN R$ 380.000,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa RONALDO JOSE LANGHI R$ 365.000,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa SILVIA REGINA RIBEIRO DA SILVA R$ 355.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa CÉLIA MARIA BORGES DE SOUZA R$ 350.000,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa ANTONIO ZACARIAS DA SILVA R$ 342.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa THIAGO LUIZ LOPES MALDONADO R$ 315.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa DANIEL ARLINDO PIRES R$ 314.500,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa FRANCISCO ROSA CAMELO R$ 307.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa HELIO MOURA CAETANO R$ 300.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) Solicitou no aplicativo da Caixa

A lista disponibilizada contém o cruzamento de dados realizado pelo TCU e o cruzamento realizado pelo Ministério da Cidadania, com dados que permitem identificar:

1) benefícios que foram cancelados antes da decisão do Tribunal;

2) benefícios que permaneceram com pagamentos em setembro e outubro, seja no âmbito do auxílio emergencial originalmente estabelecido pela Lei 13.982/2020, seja no âmbito do auxílio emergencial residual previsto na Medida Provisória 1.000/2020.

Dessa forma, a planilha permite identificar o tipo de auxílio (emergencial ou residual) e o momento do bloqueio (se antes ou depois da decisão do TCU).

Importante destacar que o Ministério da Cidadania deliberou pelo cancelamento de todos os benefícios detectados pelo TCU, sem prejuízo da possibilidade dos beneficiários contestarem nos canais adequados. A única exceção se refere a benefício concedido judicialmente.

Observações importantes:

• Os resultados são apenas indícios de renda incompatível com o auxílio

• Há risco de erro de preenchimento pelo candidato

• Há risco de fraudes estruturadas com dados de terceiros

• Só o Ministério da Cidadania pode confirmar se o pagamento é indevido

• Só o TSE pode confirmar eventuais crimes eleitorais

• O papel do TCU é garantir o bom uso do dinheiro público

• Os dados dos candidatos são públicos e estão disponíveis no site do TSE

• Os dados dos beneficiários do auxílio são públicos e estão no Portal da Transparência

Fonte Portal do TCU

