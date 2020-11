Quase 56 mil eleitores deixaram de votar em São Carlos

Eleitores fazem fila para votar na escola Diocesano - Crédito: Abner Amiel

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as abstenções nas eleições deste ano subiram 47,85% em relação ao pleito de 2016. Neste ano, 55.861 eleitores deixaram de comparecer às urnas. Isso equivale a 29,89% do eleitorado do município que é de 186.863.

O motivo apontado pelas autoridades eleitorais para o alto índice de abstenções é a pandemia de Covid-19.

Nas eleições de 2016 37.782 eleitores deixaram de votar, uma taxa abstenções de 21,02%.

Para prefeito, 6.899 (5,27%) votaram em branco e 12.447 (9,50%) anularam o voto.

O que acontece com quem deixou de votar

Se o eleitor não votar nem se justificar, terá que pagar uma multa, cujo valor será definido por um juiz eleitoral. Sem a prova de que votou, de que pagou multa ou de que se justificou, o eleitor fica impedido de se inscrever em concurso público, obter passaporte ou carteira de identidade, entre outras penalidades.

