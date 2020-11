Pesquisa Statsol aponta vitória de Airton Garcia; Netto Donato aparece em segundo

Airton Garcia lidera pesquisa - Crédito: Divulgação

Brancos/Nulos: 19,47% Indecisos: 12,47%

O Jornal Primeira Página divulgou na manhã deste sábado (14) o resultado da pesquisa encomendada junto a empresa Statsol que aponta vitória de Airton Garcia (PSL) nas eleições deste domingo (15).

O atual prefeito lidera a corrida eleitoral com 29,62% das intenções de voto. A margem de erro é de 5% e pode variar entre 24,62% e 34,62%. Netto Donato (PSDB) aparece em segundo, com 14,81% das intenções de voto. Na terceira posição, aparece Julio Cesar (PL), com 7,82% das intenções de voto.

Erick Silva do PT aparece com 4,33% das intenções de voto. Ronaldo Mota (PSOL) aparece com 3%; Marina Melo (PSD) tem 2,66%; Chico Loco (PSB) tem 1,83%; Leandro Guerreiro (Patriota) apareceu com 1,33%; Antonio Sasso (Podemos) apareceu com 1,16%; Deonir Tofollo (Solidariedade) tem 0,83% das intenções de voto e Sergio Ferrão (Republicanos) teve 0,67%. O candidato do Avante, Mestre Taroba, não pontuou.

A pesquisa também apontou que 19,47% dos eleitores de São Carlos pretendem anular ou votar em branco. Outros 12,47% ainda estão indecisos. 63% dos eleitores estão decididos em relação ao voto, enquanto 37% ainda podem mudar até o dia da eleição.

Rejeição

Leandro Guerreiro (Patriota) lidera o índice de rejeição com 23,4%, seguido do prefeito Airton Garcia (PSL) que aparece com 19,6%. , Erick Silva (PT) aparece com 6,7%; Chico Loco (PSB) com 5,6%; Netto Donato (PSDB) com 5,2%; Julio Cesar (PL) com 4,7%; Deonir Tofollo (Solidariedade) com 3%; Mestre Taroba (Avante) com 2,8%; Marina Melo (PSD) com 2,6%; Ronaldo Mota (PSOL) com 1,7%; Antonio Sasso (Podemos) com 0,9% e Sérgio Ferrão (Republicanos) com 0,6%.

A pesquisa ouviu 600 eleitores em todas as regiões de São Carlos, entre os dias 8 e 11 de novembro. Pesquisa quantitativa que consiste na realização de entrevistas pessoais, individuais e domiciliares, em locais sorteados previamente com aplicação de questionários estruturados e padronizados, junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo.

Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e margem de erro: 95% confiança e 5% margem de erro. A amostra utilizada neste trabalho foi elaborada a partir de um plano de amostragem aleatória estratificada do município em setores (regiões municipais), com quotas proporcionais das variáveis sociodemográficas, construídos a partir de informações obtidas junto ao IBGE, TSE, SEADE, SP.

A pesquisa foi contratada pela INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA/JORNAL PRIMEIRA PAGINA e registrada no TSE sob o nº SP-01850/2020.

